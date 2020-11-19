Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

En faydalı mantar türlerinden biri olan istiridye mantarı, tadıyla kırmızı ete rakip oldu. Et tadında ve ete göre çok daha ucuz olduğu için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bağışıklığı güçlendiren, antioksidan deposu olan istiridye mantarını hala yemeyenler için en lezzetli tarifini sunuyoruz, buyursunlar.

MALZEMELER

Bir kilo istiridye mantarı

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

3 damla elma sirkesi

Kekik

Tuz

YAPILIŞI

Mantarları yıkayın ve jülyen şekilde doğrayın.

Mantarların suyunu süzmek için yaklaşık yarım saat kağıt havlu üzerinde bekletin.

Büyük bir teflon tavayı ocağa alın ve altını yakın. İçine zeytinyağını koyun.

Isınan tavaya mantarları alın ve kavurmaya başlayın. Mantarları sık sık çevirmeyin. Bir tarafı tamamen kızardıktan sonra diğer tarafını pişirin.

Eğer bütün mantarlar tavaya sığmazsa iki ya da üç bölümde pişirebilirsiniz. Mantarların rengi tamamen kahverengiye dönünce tuzunu, baharatlarını ve tereyağını ekleyin.

Son iki dakika kala elma sirkesini ilave edip ocaktan alın. Sıcak bir şekilde servis yapabilirsiniz.



