Kırmızı ete rakip olan istiridye mantarı faydalarıyla şaşırtıyor

Son zamanlarda tüketimi yaygınlaşan istiridye mantarı lezzet olarak kırmızı ete rakiptir. Tat olarak oldukça benzeşirler üstelik ete oranla çok daha fazla ekonomiktir. Doğada kavak ağaçlarında yetiştirilen mantarı sadece lezzetinden değil, faydalarından da bahsedeceğiz;

Antibiyotik özelliği vardır

Antibakteriyeldir, bu sayede çeşitli hastalıkları engeller. Gribal enfeksiyonlar için ilaç kullanmak istemiyorsanız düzenli olarak istiridye mantarı yiyebilirsiniz.

Kandaki kolesterol değerini dengeler

İçinde bulunan levostatin sayesinde kolesterol oranı dengelenir. Hatta kolesterol ilaçlarının bazılarında istiridye mantarı kullanıldığı bilinmektedir.

Sindirim sistemini destekler

Lifli bir besin kaynağıdır. Bu sayede kabızlığa çözüm olur.

İyi bir antioksidan kaynağıdır

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller. Kanser hastalığıyla mücadele etmek için tüketilmesi tavsiye edilir.

Kansızlığı önler

Demir yönünden zengin olan istiridye mantarı, anemi hastası olan kişilere önerilir.