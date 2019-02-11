Kırmızı ete rakip olan istiridye mantarı faydalarıyla şaşırtıyor

Son zamanlarda tüketimi yaygınlaşan istiridye mantarı lezzet olarak kırmızı ete rakiptir. Tat olarak oldukça benzeşirler üstelik ete oranla çok daha fazla ekonomiktir. Doğada kavak ağaçlarında yetiştirilen mantarı sadece lezzetinden değil, faydalarından da bahsedeceğiz;
Antibiyotik özelliği vardır
Antibakteriyeldir, bu sayede çeşitli hastalıkları engeller. Gribal enfeksiyonlar için ilaç kullanmak istemiyorsanız düzenli olarak istiridye mantarı yiyebilirsiniz.
Kandaki kolesterol değerini dengeler
İçinde bulunan levostatin sayesinde kolesterol oranı dengelenir. Hatta kolesterol ilaçlarının bazılarında istiridye mantarı kullanıldığı bilinmektedir.
Sindirim sistemini destekler
Lifli bir besin kaynağıdır. Bu sayede kabızlığa çözüm olur.
İyi bir antioksidan kaynağıdır
Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller. Kanser hastalığıyla mücadele etmek için tüketilmesi tavsiye edilir.
Kansızlığı önler
Demir yönünden zengin olan istiridye mantarı, anemi hastası olan kişilere önerilir.
Besin değeri yüksektir
Yüksek oranda demir içeriğine sahip istiridye mantarının ete oranla etkisinin daha yüksektir. Et tüketemediğinden dolayı yeterli düzeyde beslenemediğini düşünen kişiler daha ucuza temin edebilecekleri istiridye mantarını tüketerek gereksinim duymuş oldukları demiri alabilirler. Ayrıca bu mantar türü içerisinde yüksek ölçüde b vitamini yer almaktadır. B vitamini eksikliğinden kaynaklı problemleriniz varsa b vitaminini istiridye mantarından temin edebilirsiniz.
İstiridye Mantarlı Yalancı Kokoreç Tarifi
Malzemeler:
500 gram istiridye mantarı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
Servisi için:
1/2 adet beyaz ekmek
1 paket karışık yeşillik
Yapılışı:
Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.
Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün.
Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin.
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