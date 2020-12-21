Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için kırmızı kadife kurabiye tarifi

Her çikolatalı tatlı severin bayılarak yiyeceği kırmızı kadife kurabiye misafirleriniz ve aileniz için farklı bir o kadar da lezzetli bir ikrama dönüşecek.
KIRMIZI KADİFE KURABİYE MALZEMELERİ
- 2 su bardağı bardakı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bardak tuzsuz tereyağı
- 3/4 su bardağı kahverengi şeker
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 büyük yumurta
- 1,5 çay kaşığı gıda boyası
- 2 çay kaşığı vanilya özü
- 1 paket bitter ya da sütlü çikolata
KIRMIZI KADİFE KURABİYE YAPILIŞI
- Fırını 180 derecede ısıtın ve tepsinize yağlı kağıt serin.
- Büyük bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
- Mikseri orta hızda kullanarak, tereyağı ve şekeri birleştirene kadar çırpın. Yumurta, gıda boyası ve vanilyayı ekleyin ve birleşene kadar karıştırın.
- Karıştırıcı hızını düşürün ve birleşene kadar un karışımını ekleyin. Çikolata parçalarını katın.
- Bir kaşık dolusu hamuru tepsiye aralıklarla dizin. Kurabiyeleri kenarları koyulaşana kadar, toplamda 9 ila 12 dakika olacak şekilde pişirin. 5 dakika soğumaya bırakın, şimdiden afiyet olsun.
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