Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için kırmızı kadife kurabiye tarifi

Her çikolatalı tatlı severin bayılarak yiyeceği kırmızı kadife kurabiye misafirleriniz ve aileniz için farklı bir o kadar da lezzetli bir ikrama dönüşecek.

KIRMIZI KADİFE KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağı bardakı un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 bardak tuzsuz tereyağı

3/4 su bardağı kahverengi şeker

1/2 su bardağı toz şeker

1 büyük yumurta

1,5 çay kaşığı gıda boyası

2 çay kaşığı vanilya özü

1 paket bitter ya da sütlü çikolata

KIRMIZI KADİFE KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın ve tepsinize yağlı kağıt serin.

Büyük bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Mikseri orta hızda kullanarak, tereyağı ve şekeri birleştirene kadar çırpın. Yumurta, gıda boyası ve vanilyayı ekleyin ve birleşene kadar karıştırın.

Karıştırıcı hızını düşürün ve birleşene kadar un karışımını ekleyin. Çikolata parçalarını katın.

Bir kaşık dolusu hamuru tepsiye aralıklarla dizin. Kurabiyeleri kenarları koyulaşana kadar, toplamda 9 ila 12 dakika olacak şekilde pişirin. 5 dakika soğumaya bırakın, şimdiden afiyet olsun.



