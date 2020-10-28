Gözlerinizi ondan alamayacaksınız: Kırmızı kadife tatlısı

Misafirleriniz için klasik pasta tarifleri hazırlamak yerine kadife tatlısını yapmaya ne dersiniz? Hem göze hem damağa hitap eden kırmızı kadife tatlısı görsel bir şölen sunuyor. ABD'den tüm dünyaya yayılan kırmızı kadife pastanın yapılışı da oldukça pratik. Farklı tatlar denemeyi sevenler için detayları ele alıyoruz, buyursunlar:

MALZEMELER

2,5 su bardağı un

100 gram tereyağı

Bir su bardağı süt (İçine bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin)

Bir su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

3 tatlı kaşığı kakao

Bir tatlı kaşığı vanilya özütü

Bir paket kabartma tozu (Bir tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtün)

Yarım çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası

Kreması için malzemeler:

250 ml krema

300 gram mascarpone peyniri

2 yemek kaşığı toz krem şanti

YAPILIŞI

Unu ve kakaoyu derin bir kaba eleyin. Sütü ılıtın ve oda sıcaklığına getirin. Ardından içine elma sirkesini ilave edip 10 dakika bekletin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alın. İçine toz şekeri ekleyin ve krema halini alana kadar karıştırın.

Tereyağlı şekerli karışımın içine tek tek yumurtaları kırın ve mikserle çırpmaya devam edin. Yumurtaların ardından vanilya özütünü ekleyin.