Gözlerinizi ondan alamayacaksınız: Kırmızı kadife tatlısı

Misafirleriniz için klasik pasta tarifleri hazırlamak yerine kadife tatlısını yapmaya ne dersiniz? Hem göze hem damağa hitap eden kırmızı kadife tatlısı görsel bir şölen sunuyor. ABD'den tüm dünyaya yayılan kırmızı kadife pastanın yapılışı da oldukça pratik. Farklı tatlar denemeyi sevenler için detayları ele alıyoruz, buyursunlar:
2,5 su bardağı un
100 gram tereyağı
Bir su bardağı süt (İçine bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin)
Bir su bardağı toz şeker
4 adet yumurta
3 tatlı kaşığı kakao
Bir tatlı kaşığı vanilya özütü
Bir paket kabartma tozu (Bir tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtün)
Yarım çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası
Kreması için malzemeler:
250 ml krema
300 gram mascarpone peyniri
2 yemek kaşığı toz krem şanti
Unu ve kakaoyu derin bir kaba eleyin. Sütü ılıtın ve oda sıcaklığına getirin. Ardından içine elma sirkesini ilave edip 10 dakika bekletin.
Oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alın. İçine toz şekeri ekleyin ve krema halini alana kadar karıştırın.
Tereyağlı şekerli karışımın içine tek tek yumurtaları kırın ve mikserle çırpmaya devam edin. Yumurtaların ardından vanilya özütünü ekleyin.
Sütü gıda boyası ile karıştırın. Sütü ve tereyağlı karışımı kakaolu un karışımına yavaş bir şekilde ilave edin ve kek harcını mikserle orta devirde karıştırın.
Homojen bir karışım hazırladıktan sonra içine kabartma tozunu ilave edin. Mikseri bir kenara bırakın ve harcı spatula yardımıyla çevirin.
Tabanına yağlı kağıt koyduğunuz 22 cm'lik kelepçeli kaba kek harcını koyun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.
Sıra geldi pasta kremasını hazırlamaya... Bunun için mascarpone peynirinin suyunu süzün ve bir kaba alın. Kabın içine toz krem şanti ilave edip mikserle çırpın.
Son aşamada sıvı kremayı ilave edip koyulaşana kadar mikserle çırpın. Pişen ve oda sıcaklığına gelen keki kabından çıkarın.
Soğuyan kekten iki adet pasta tabanı elde edin. Ufalanmış kek parçalarını ise renk vermesi için soğuk kremanın içine ekleyin.
Pasta tabanının bir tanesini servis tabağına koyun. Hazırladığınız krema karışımının 1/3’ünü pasta tabanının üzerine yayın.
Kalan tabanı ise kremanın üzerine kapatın. Kremayla pastanın üzerini ve kenarlarını sıvayın. Pastayı yaklaşık 5 saat buzdolabında soğutun. Ardından dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
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