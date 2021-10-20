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Kırmızı karides güveç nasıl yapılır? Kırmızı karides güveç malzemeleri neler?

20.10.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı karides güveç, Akdeniz Bölgesinin yöresel yemekleri arasında yer alır. Deniz ürünleri sevenlerin sofrasında sıklıkla yer alan kırmızı karides güveçi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Güveç tarifinde çimçim ya da jumbo karides kullanarak yemeğinizin lezzetini artırabilirsiniz. İşte kırmızı karides güveç tarifi ve malzemeleri...

Kırmızı karides güveç nasıl yapılır? Kırmızı karides güveç malzemeleri neler?

Doğal bir D vitamin kaynağı olan karides kas ve kemik gelişimine yardımcı olur. Görüntüsüyle iştah açan kırmızı karides güveçi hazırlamaya başlamadan önce sarımsak dişlerini tavada kavurarak kullanabilirsiniz. Sebzeleri suyun içinde pişirdikten sonra karidesleri de bu karışıma ekleyerek 5 10 dakika tutabilirsiniz. İşte kırmızı karides güveç tarifi ve malzemeleri...

Kırmızı karides güveç nasıl yapılır? Kırmızı karides güveç malzemeleri neler?

KARİDES GÜVEÇ MALZEMELERİ

  • 10-12 tane mantar
  • 1 paket dondurulmuş karides (veya yarım kilo taze karides)
  • Baharatlar
  • 3 tane yeşilbiber
  • Tuz
  • 2 tane kırmızıbiber
  • Tereyağı
  • 8 tane sarımsak
  • 4 tane domates

KIRMIZI KARİDES NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş karidesi geniş bir kaba aldıktan sonra üzerine karabiber, kırmızı biber ve tuz ilave edin. Küçük küçük doğranmış 4 tane sarımsağı ilave edin ve elinizle nazikçe karıştırın. Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayın ve güveç kabına 1 kaşık tereyağını koyup fırına verin. 10 dakika geçince kalan 4 tane sarımsağı küçük küçük doğrayıp güvece atın. Önceden tereyağıyla ve sarımsakla birlikte ısıtmış olduğunuz güveç kabı sayesinde yemeğiniz hem daha lezzetli hem daha hızlı pişecek.

Tencereye 2 kaşık tereyağı atın. Kızınca, büyük büyük doğradığınız mantarları ilave edin. Sonrasında biberleri ekleyin. Yemeklik doğradığınız domatesleri de ilave ettikten sonra karidesleri tencereye alın. Baharatları ve tuzu ekleyin. Kaynayıp bir taşım fokurdayınca, tencereyi ısınmış olan güveç kabına boşaltın.Fırında 20 dakika daha pişirin. Afiyet olsun....


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karides
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