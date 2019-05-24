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Kırmızı listede ve koruma altında, Tunceli'de çok yakından görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğradı. Bir evin yanına kadar gelen porsuk, köpeğin saldırısına rağmen gitmeyince, devreye giren bir kişi onu doğal ortamına güçlükle gönderebildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Nazımiye ilçesinde bir kişinin evinin yakınına kadar gelen porsuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden bir kişi, porsuğu kurtarmak için köpekleri uzaklaştırdı, ardında da porsuğun ortamına dönmesi için uzun uğraş verdi. Vatandaşın uzun uğraşı sonrası porsuk, bölgeden uzaklaşırken, o anlarda görüntüye yansıdı.

KIRMIZI LİSTEDE KORUMA ALTINDA

Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli porsuk

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