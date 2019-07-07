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Kırmızı listedeki Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında nesli tehlike altında olan alaca sansar ailesi kameralara takılırken, ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Kırmızı listedeki Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

DKMP ekipleri, Kayseri’de yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alaca sansar ailesini görüntülemeyi başardı. Doğanın en temiz halini ziyaretçilerine sunan Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan alaca sansarlar aile halinde görüntülendi.

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Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve "hassas kategori" diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor. Yaşama alanları, Avrupa’dan Kuzey Çin bölgesine kadar uzanan alaca sansarlar, Türkiye’de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor.

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Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kendi imkanlarıyla kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarların özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri alaca sansar

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