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Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de yolda görüntülendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 10.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, bu kez de İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından görüntülendi.

Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de yolda görüntülendi

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan bir vaşak yola çıktı. Ovacık ilçesine yaptığı ziyaretten kent merkezine araçla dönen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vaşağı fark ederek cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden vaşak, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçıları Tuncelili İsmail Ateş ve Erzincanlı Ayhan Özdemir, geçtiğimiz aylarda Tunceli'de bir vaşağı yakından görüntülemeyi başarmıştı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
vaşak kırmızı liste Tunceli

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