YEMEK

Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler sağlık deposu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Diyetisyen Pelin Altunsoy, kırmızı-mor meyve ve sebzelerin antioksidan içeriğinin çok yüksek olduğunu, bu sayede bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.

Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler sağlık deposu

Diyetisyen Pelin Altunsoy, yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla beraber meyve ve sebzelerin çoğaldığını, buzdolaplarında adeta gökkuşağı misali renk cümbüşü yaşandığını söyledi. Kırmızı-mor renkli sebze ve meyvelerin böğürtlen, mürdüm eriği, yaban mersini, siyah kuş üzümü, kuru üzüm, kırmızı erik, nar, mor havuç, mor lahana, patlıcan, domates, elma, pancar, kırmızı biber, çilek, frambuaz, kiraz, vişne ve siyah dut olarak sıralanabileceğini anlatan Altunsoy, şöyle konuştu:

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"İçeriklerindeki antioksidan etkisiyle kalp-damar sağlığı korunur ve kansere karşı etki gösterirler. Hatta kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiği gösterilmektedir. Aynı zamanda öğrenme ve hafızayı da etkiliyor. Sağlıklı dokuları, hücreleri koruyarak ve zarara uğramış hücreleri de yenileyerek, beyin aktivitesini arttırır, alzheimerdan koruyucu etki gösterirler. Bazı araştırmalara göre parkinson hastalığına yakalanma oranlarını ve romatoid artriti azaltmaktadırlar.

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İçeriğinde bulunan su ve lif (posa) ile de bağırsak sağlığına etkisiyle birlikte toksinleri atmaya yardımcı olur, doygunluk sağlar, aşırı yeme isteğini önler ve kilo kontrolünde önemli yer tutarlar. Aynı zamanda kişilerin kan dolaşımına faydalı olan mor renkli meyveler anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkisiyle cilt yaşlanmalarının önüne geçmektedirler. Zindelik verirler, kan basıncını düşürürler, HDL’yi (iyi kolesterolü) arttırıp, LDL’yi (kötü kolesterolü) düşürürler, iltihap giderici etkileri vardır ve görme problemlerinin önüne geçilmesinde önemli yer tutarlar. Kırmızı meyvelerin kas ağrılarını azaltıcı etkisi olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Örneğin egzersizden sonra kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak ve kas ağrılarını azaltabilmek için vişne suyu iyi bir tercih olacaktır."

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