Kırmızı Oda 21. son bölümde Boncuk'tan korkunç plan! Kırmızı Oda'da Boncuk eşi Sadık'ı zehirleyecek mi?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 22 Ocak Cuma akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi.

BONCUK YEMEĞE ZEHİR KOYDU!

Kırmızı Oda'da önce ermişleri daha sonra ise kendisine aşık olan Can'ı hayallerinde gören Boncuk bu defa ise içindeki korkularıyla yüzleşti. Boncuk artık geçmişinde kalan kötü bir karakteri görmeye başladı. Boncuk'un durumunun ağırlaşması nedeniyle Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını istedi. Sadık ise Boncuk'un hastaneye yatırılmasına sıcak bakmadı. Evde ise eşi Sadık'ın, ablası ve eniştesiyle konuşmasını duyan Boncuk yaptığı yemeğe zehir koydu.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 21. bölümünde, Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır.

Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

