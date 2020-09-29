Kırmızı Oda'da Emre Kınay hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, sezonun en çok konuşulan dizisi olarak reytinglerin zirvesinden inmiyor.

Usta oyuncu Emre Kınay, ‘Kırmızı Oda’ ve canlandırdığı Ahmet karakterini anlattı. Emre Konay "Ahmet’in öyküsü bir pişmanlık bir vicdan azabı öyküsü. Aslında her insanın geçmişte yaşadıklarının geleceğini nasıl olumlu ya da olumsuz etkilediğinin hikayesi. ‘Kırmızı Oda’da Ahmet’in hikayesini bu kadar derinlikli bir karakter olduğu için oynamak istedim. Çünkü Ahmetlerden bu toplumda çokça var. Belki de şiddet öykülerinin bu kadar artmasında da bu geçmiş hikayelerin ağırlığı etkili. Umarım seyirci de beğenir ve izler" ifadelerini kullandı.



