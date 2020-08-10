Kırmızı Oda dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor?

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümüne konuk olacak.

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimleri süren Kırmızı Oda dizisi Eylül'de TV8'de yayınlanmaya başlayacak.

