MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor?

Kırmızı Oda dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2020 02:49 | Son Güncelleme

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan’ın Kırmızı Oda dizisi Eylül'de ekranlarda olacak. Binnur Kaya, TV8'de yayınlanacak olan yeni dizisinde bir psikiyatrı canlandıracak.

Kırmızı Oda dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor?

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümüne konuk olacak.

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimleri süren Kırmızı Oda dizisi Eylül'de TV8'de yayınlanmaya başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Parmaklarını kesti! 'Sağlıkçı koş!'Parmaklarını kesti! 'Sağlıkçı koş!'
Hilal Altınbilek ile yakalanınca gündem olduHilal Altınbilek ile yakalanınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

'Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı'

'Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı'

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?

Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası

Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili'den yeni sezon paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur'un yıldızından yeni sezon tüyosu!

Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti! Mehmet Şef yardım istedi

Parmaklarını kesti! 'Sağlıkçı koş!'

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman' sorusunu sordurdu!

Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım

Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın Antalya'da şelale keyfi!

Sen Çal Kapımı'da Eda ve Serkan'ın şelale keyfi!

Bay Yanlış 6. bölüm izle! Özgür ve Ezgi'nin öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu! Bay Yanlış 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bay Yanlış'a damga vuran öpüşme sahnesi!

İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncuları

Elçin Sangu'nun yeni dizisinden ilk görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.