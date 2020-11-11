Kırmızı Oda dizisine hangi ünlü oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TV8'in cuma akşamlarına damga vuran Kırmızı Oda dizisine; ünlü oyuncular Özlem Turay, Ruhi Sarı ve Serhat Nalbantoğlu konuk oluyor.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, onbirinci bölümü ile 13 Kasım Cuma akşamı TV8’de olacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Doktor Hanım; babasının ölümünden sonra gittikçe içe kapanıp yalnızlaşmış Alya’yla (Melisa Sözen) çözüm yolları arayışına girer.

Selvi (Sema Keçik), anne (Özlem Turay) ve babası (Ruhi Sarı) tarafından daha çocuk yaştayken elli yaşındaki Rıza (Serhat Nalbantoğlu) ile evlendirildikten sonra neden evden çıkamadığını online terapide Doktor Hanım’a anlatır.

Çalışmaya başladığı gazinonun şaşalı yaşamına kısa sürede kapılmış Melek (Nilsu Yılmaz), Doktor Hanım’dan annesi hakkında gerçekleri öğrenir.

Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki yakınlaşma ise Doktor Ayşe’ye duygularını sorgulatır.



