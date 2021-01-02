Kırmızı Oda ekrandaydı... 1 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

1 Ocak Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Akıncı, Son Yaz, Eltilerin Savaşı ve Akrep kıyasıya yarıştı. 1 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında ilk kez ekrana gelen Akıncı dizisi seyirciyle buluştu.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, Eltilerin Savaşı filmi yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Akrep dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Ana Haber ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Seksenler dizisi izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 1 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.
1 Ocak total reyting sonuçları şöyle sıralandı;
Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni birinci sıraya yerleşti.
TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda ikinci sıraya yerleşti.
Show Tv'de akşam kuşağında Show Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ise kendine dördüncü sıradan yer buldu.
Show Tv'de akşma kuşağında yayınlanan Eltilerin Savaşı filmi ise beşinci sırada yer aldı.
Bunun yanı sıra Atv'de ilk kez seyirciyle buluşan Akıncı dizisi Total'de altıncı, AB'de ise yedinci oldu. Fox TV'de ilk defa izleyicilerin karşısına çıkan Son Yaz dizisi de Total'de on üçüncü olurken AB'de ise beşinci oldu.
AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Eltilerin Savaşı filmi yer aldı. Dördüncü sırada Eltilerin Savaşı filmi tekrarı yer alırken Eltilerin Savaşı filmini Son Yaz dizisi takip etti.
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