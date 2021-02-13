Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kırmızı Oda ekrandaydı... 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kırmızı Oda ekrandaydı... 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hande Öztürk Hande Öztürk 13.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı Oda ekrandaydı... 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

12 Şubat Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 12 Şubat Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 12 Şubat Cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

12 Şubat Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Akıncı, Seni Çok Bekledim, Son Yaz, Arka Sokaklar, Ramo ve Payitaht Abdülhamid kıyasıya yarıştı. 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Akıncı dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, Ramo dizisi yayınlandı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve Son Yaz ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

Kanal D'de ise uzun yıllardır reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi ekranlardaydı.

TV yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

akıncı

12 ŞUBAT 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 12 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

12 Şubat total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda birinci sıraya yerleşti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ikinci sırada yer aldı.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi üçüncü sıradan kendine yer buldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dördüncü sırada yer aldı.

Beşinci sırada ise ATV Hava Durumu yer aldı.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. Üçüncü sırada Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz yer alırken dördüncü sırada da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ise Esra Erol'da programı takip etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
Türkiye’den seçilen tek yapım oldu!Türkiye’den seçilen tek yapım oldu!
Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Diğer Haberler

Leonardo DiCaprio’nun partneri Lily Gladstone oldu

Leonardo DiCaprio’nun partneri Lily Gladstone oldu

90’ların efsanesi Face/Off geri dönüyor

90’ların efsanesi Face/Off geri dönüyor

Türkiye’den seçilen tek yapım Okul Tıraşı oldu!

Türkiye’den seçilen tek yapım oldu!

Florence Pugh’un keyfi yerinde! Dolly’nin hakları Apple’a gitti

Başarısını katladı! Genç oyuncunun keyfi yerinde

Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston, sınırları daha önce de zorladı

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Göğüs estetiği itirafı olay olmuştu! Priyanka Chopra bakın ne istiyormuş

Gözünü yükseklere dikti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.