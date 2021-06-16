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Kırmızı Oda'nın Azra'sı belli oldu! Deniz Uğur Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönüyor

16.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yayınladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran diziye geçtiğimiz günlerde Erdinç Gülener ile hayatını birleştiren Deniz Uğur'un katılacağı açıklandı. Ünlü oyuncu dizide Sadri karakterinin eşine hayat vereceği yer alan bilgiler arasında...

Kırmızı Oda'nın Azra'sı belli oldu! Deniz Uğur Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisine iki oyuncu birden katılacak. Her hafta başka hikayelerin konu edildiği diziye, geçtiğimiz günlerde Erdinç Gülener ile dünyaevine giren Deniz Uğur dahil oluyor. Dizide Uğur, Sadi karakterinin büyü aşkı Azra karakterine hayat verecek.

BOMBA İSİM DİZİDE BOY GÖSTERECEK

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı diziye bu hafta Deniz Uğur katılacak. Uzun süredir hikayesinin ele alındığı Sadri karakterinin sık sık bahsettiği Azra karakterini Deniz Uğur canlandıracak.

Bu vesileyle de ünlü oyucu ekranlara geri dönecek. Bir süredir ekranlardan uzak duran Uğur, son olarak 'Zalim İstanbul' adlı dizide rol almıştı. Başarılı oyuncunun, bu hafta sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde izleyici karşısında olması bekleniyor.

Kırmızı Oda'nın Azra'sı belli oldu! Deniz Uğur Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönüyor

DİZİDEKİ AŞKI İLE EVLENDİ

Deniz Uğur, 2017 yılında Bir Deli Sevda dizi setinde tanıştığı ve karı koca rolüne hayat verdiği meslektaşı Erdinç Gülener ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Çiftin dizi aşkı gerçek oldu ve Gökçeada'da sade bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Kırmızı Oda'nın Azra'sı belli oldu! Deniz Uğur Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönüyor


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Kırmızı Oda dizisi Deniz Uğur Erdinç Gülener
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