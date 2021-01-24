Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Ayvalık'ta zeytin yetiştiriyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim alan 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor.

3 yıldır yaşadığı Ayvalık’ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı.

Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.





