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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Ayvalık'ta zeytin yetiştiriyor

24.01.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Ayvalık'ta zeytin yetiştiriyor

Şu sıralar 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle seyirci karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor. Aslıhan Gürbüz Ayvalık'ta yetiştirdiği zeytinleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim alan 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor.

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Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor.

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3 yıldır yaşadığı Ayvalık’ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı.

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Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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