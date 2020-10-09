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  4. Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu! Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın (Binnur Kaya) annesini kim oynuyor?

Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu! Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın (Binnur Kaya) annesini kim oynuyor?

09.10.2020 20:12 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu! Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın (Binnur Kaya) annesini kim oynuyor?

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran ‘Kırmızı Oda' kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor

TV8 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Ünlü oyuncu Asuman Kostak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Kostak dizidecBudaycıoğlu'nun (Binnur Kaya) annesi rolüyle karşımıza çıkacak.

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OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırılıyor.

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