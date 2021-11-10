Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacağınız pancarlı tarifler

Pancar tüketmek için farklı tarifler arıyorsanız, bu tariflere bayılacaksınız. Farklı, lezzetli ve sağlıklı tarifleri sevenlerdenseniz, "Eee olmuşken pancarlı da olsun" derseniz, parmaklarınızı yiyeceğiniz pancarlı tarifler sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun!
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 haşlanmış pancar
2 yemek kaşığı tahin
1 çay bardağı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 limonun suyu
HAZIRLANIŞI
Nohutların kabuğunu aldıktan sonra bütün malzemelerle birlikte pürüzsüz hale gelene kadar robotta çekin.
MALZEMELER
500 gram kuskus
1/2 kilo yoğurt
1/2 kavanozdan fazla pancar turşusu
1/2 demet dereotu
1 konserve kornişon
1 konserve mısır
HAZIRLANIŞI
Kuskusu paketindeki talimatlara göre pişirin.
Pancarları, dereotunu ve kornişonları kesin.
Sarımsaklı yoğurt yapın.
MALZEMELER
1 su bardağı kinoa
5-6 adet kuru domates
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
HAZIRLANIŞI
Kinoalara üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 15 dakika bekleyin.
Pancarı haşlayın.
Tavaya pancarı haşladığınız suyu koyun ve suyu süzülen kinoaları tavaya ekleyerek suyu çekene kadar pişirin.
Kuru domateslere üstünü geçecek kadar su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp dilimleyin.
MALZEMELER
3 orta boy haşlanmış patates
1 küçük haşlanmış pancar (İsterseniz pancar turşusu da kullanabilirsiniz)
1 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı tereyağı
SOS İÇİN
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
Tuz
HAZIRLANIŞI
Patatesleri rendeleyin ve tereyağı ile karıştırın.
Pancarı da rendeleyip mayonez ve tuzla birlikte patateslere ekleyin. Karışımı buzdolabında 1 saat dinlendirin.
MALZEMELER
1 haşlanmış pancar ya da pancar turşusu
4-5 kaşık yoğurt
1 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Pancarı küçük küpler halinde keserek sarımsaklı yoğurt ile karıştırın.
Turşu kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı turşu suyundan da ekleyin.
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