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Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacağınız pancarlı tarifler

10.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitamin deposu ve turşuların vazgeçilmezi pancarı herkes sevmeyebilir. Ama doktorların sık sık tüketmemizi önerdiği pancar, içindeki A, B ve C vitaminleriyle bağışıklık sistemimizi güçlendirip koruyor. Bu nedenle pancar tüketmemiz çok önemli. Fakat çoğu zaman pancarı nasıl tüketeceğimizi bilemiyoruz. Eğer siz de pancarlı ve sağlıklı tarifler denemek isterseniz, okumaya devam edin!

Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacağınız pancarlı tarifler

Pancar tüketmek için farklı tarifler arıyorsanız, bu tariflere bayılacaksınız. Farklı, lezzetli ve sağlıklı tarifleri sevenlerdenseniz, "Eee olmuşken pancarlı da olsun" derseniz, parmaklarınızı yiyeceğiniz pancarlı tarifler sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun!

PANCARLI HUMUS TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 haşlanmış pancar

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 limonun suyu

  • 1 çay kaşığı kimyon ve tuz

HAZIRLANIŞI

  • Nohutların kabuğunu aldıktan sonra bütün malzemelerle birlikte pürüzsüz hale gelene kadar robotta çekin.

  • Dilerseniz 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyerek pancarlı dip sos elde edebilirsiniz.

PANCARLI KUSKUS TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram kuskus

  • 1/2 kilo yoğurt

  • 1/2 kavanozdan fazla pancar turşusu

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 konserve kornişon

  • 1 konserve mısır

  • 1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

  • Kuskusu paketindeki talimatlara göre pişirin.

  • Pancarları, dereotunu ve kornişonları kesin.

  • Sarımsaklı yoğurt yapın.

  • Diğer malzemelerle ve sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

PANCARLI KİNOA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kinoa

  • 5-6 adet kuru domates

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 adet pancar

HAZIRLANIŞI

  • Kinoalara üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 15 dakika bekleyin.

  • Pancarı haşlayın.

  • Tavaya pancarı haşladığınız suyu koyun ve suyu süzülen kinoaları tavaya ekleyerek suyu çekene kadar pişirin.

  • Kuru domateslere üstünü geçecek kadar su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp dilimleyin.

  • Yeşillikleri kıyın ve bütün malzemeleri karıştırın.

PANCARLI PATATES ÇANAKLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 orta boy haşlanmış patates

  • 1 küçük haşlanmış pancar (İsterseniz pancar turşusu da kullanabilirsiniz)

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

SOS İÇİN

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • Tuz

  • Nane

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri rendeleyin ve tereyağı ile karıştırın.

  • Pancarı da rendeleyip mayonez ve tuzla birlikte patateslere ekleyin. Karışımı buzdolabında 1 saat dinlendirin.

  • Karışımdan ceviz iriliğinde parçalar alarak çanak şekli verin. İçini karıştırdığınız sos malzemeleriyle doldurun.

PANCARLI MEZE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 haşlanmış pancar ya da pancar turşusu

  • 4-5 kaşık yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Pancarı küçük küpler halinde keserek sarımsaklı yoğurt ile karıştırın.

  • Turşu kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı turşu suyundan da ekleyin.

  • Üstünü zeytinyağı gezdirin.
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