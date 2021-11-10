Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacağınız pancarlı tarifler

Pancar tüketmek için farklı tarifler arıyorsanız, bu tariflere bayılacaksınız. Farklı, lezzetli ve sağlıklı tarifleri sevenlerdenseniz, "Eee olmuşken pancarlı da olsun" derseniz, parmaklarınızı yiyeceğiniz pancarlı tarifler sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun!

PANCARLI HUMUS TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 haşlanmış pancar

2 yemek kaşığı tahin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon ve tuz

HAZIRLANIŞI

Nohutların kabuğunu aldıktan sonra bütün malzemelerle birlikte pürüzsüz hale gelene kadar robotta çekin.

Dilerseniz 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyerek pancarlı dip sos elde edebilirsiniz.

PANCARLI KUSKUS TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuskus

1/2 kilo yoğurt

1/2 kavanozdan fazla pancar turşusu

1/2 demet dereotu

1 konserve kornişon

1 konserve mısır

1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

Kuskusu paketindeki talimatlara göre pişirin.

Pancarları, dereotunu ve kornişonları kesin.

Sarımsaklı yoğurt yapın.

Diğer malzemelerle ve sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

PANCARLI KİNOA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

5-6 adet kuru domates

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

1 adet pancar

HAZIRLANIŞI

Kinoalara üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 15 dakika bekleyin.

Pancarı haşlayın.

Tavaya pancarı haşladığınız suyu koyun ve suyu süzülen kinoaları tavaya ekleyerek suyu çekene kadar pişirin.

Kuru domateslere üstünü geçecek kadar su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp dilimleyin.

Yeşillikleri kıyın ve bütün malzemeleri karıştırın.

PANCARLI PATATES ÇANAKLARI TARİFİ

MALZEMELER

3 orta boy haşlanmış patates

1 küçük haşlanmış pancar (İsterseniz pancar turşusu da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

SOS İÇİN

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Nane

HAZIRLANIŞI

Patatesleri rendeleyin ve tereyağı ile karıştırın.

Pancarı da rendeleyip mayonez ve tuzla birlikte patateslere ekleyin. Karışımı buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Karışımdan ceviz iriliğinde parçalar alarak çanak şekli verin. İçini karıştırdığınız sos malzemeleriyle doldurun.

PANCARLI MEZE TARİFİ

MALZEMELER

1 haşlanmış pancar ya da pancar turşusu

4-5 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

HAZIRLANIŞI

Pancarı küçük küpler halinde keserek sarımsaklı yoğurt ile karıştırın.

Turşu kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı turşu suyundan da ekleyin.

Üstünü zeytinyağı gezdirin.

