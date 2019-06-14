Kırmızı ve yeşil mercimek arasındaki fark nedir?

Kırmızı, yeşil, sarı mercimek. Her çeşidine mutfağımızda yer veriyoruz. Çeşitli yemekler hazırlanan mercimeklerin besin değerleri de bir hayli yüksektir. Öyle ki kırmızı etin yerine tavsiye edilir. Yemeklerimizi zenginleştiren mercimeklerin farkı sadece renkleri değil sevgili okur. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Kahverengi mercimek



Kahverengi mercimek en iyi bilinen çeşittir. Çoğu insan mutfağında yer verir. Hafif bir tada sahiptir. Lezzeti son derece yüksektir. Kahverengi mercimeğin farklı boyutları vardır. En sık kullanılanı ise beluga türüdür.

Yeşil mercimek



Yeşil mercimek salatalar için idealdir. Sert bir dokuya sahiptirler. Kahverengi mercimeğe göre pişmesi daha zordur.

Kırmızı mercimek



Çorba yapmak için idealdir. Kırmızı mercimek kimi yerlerde sarı mercimek olarak da bilinir. Aroması yeşil ve kahverengi mercimeğe göre biraz daha farklıdır. Köriyle hazırlandığında lezzeti ikiye katlanır. Zengin bir tada sahiptir. Kıvamı ise oldukça yoğundur.



