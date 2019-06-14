YEMEK

Kırmızı ve yeşil mercimek arasındaki fark nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

En çok tüketilen baklagil çeşidi olan mercimekler; yemeklerin, salataların vazgeçilmezidir. Her mercimek aynı renge sahip değildir. Peki bu mercimek çeşitleri arasındaki fark nedir?

Kırmızı ve yeşil mercimek arasındaki fark nedir?

Kırmızı, yeşil, sarı mercimek. Her çeşidine mutfağımızda yer veriyoruz. Çeşitli yemekler hazırlanan mercimeklerin besin değerleri de bir hayli yüksektir. Öyle ki kırmızı etin yerine tavsiye edilir. Yemeklerimizi zenginleştiren mercimeklerin farkı sadece renkleri değil sevgili okur. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Kahverengi mercimek
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Kahverengi mercimek en iyi bilinen çeşittir. Çoğu insan mutfağında yer verir. Hafif bir tada sahiptir. Lezzeti son derece yüksektir. Kahverengi mercimeğin farklı boyutları vardır. En sık kullanılanı ise beluga türüdür.

Yeşil mercimek
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Yeşil mercimek salatalar için idealdir. Sert bir dokuya sahiptirler. Kahverengi mercimeğe göre pişmesi daha zordur.

Kırmızı mercimek
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Çorba yapmak için idealdir. Kırmızı mercimek kimi yerlerde sarı mercimek olarak da bilinir. Aroması yeşil ve kahverengi mercimeğe göre biraz daha farklıdır. Köriyle hazırlandığında lezzeti ikiye katlanır. Zengin bir tada sahiptir. Kıvamı ise oldukça yoğundur.

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