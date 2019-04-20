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Kırşehir'de yeni başkan belediyenin borçlarını binaya astırdı

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GÜNDEM  | 20.04.2019 05:03 | Son Güncelleme

Kırşehir'de seçimleri kazanarak belediye başkanı olan Millet İttifakı adayı CHP'li Selehattin Ekicioğlu, belediyenin borçlarını belediye binasına astırdı.

Kırşehir'de yeni başkan belediyenin borçlarını binaya astırdı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni kazanarak göreve başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Partili yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi afiş yaptırarak belediye hizmet binasına astırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan borç listesine göre Kırşehir Belediyesinin 462 milyon 70 bin lira 64 lira 25 kuruş borcu olduğu belirtildi.

Belediye kaynakları, şeffaf belediyecilik anlayışı ile pankartın asıldığını ve halka bilgilendirme yapıldığını söyledi. Belediye binasının yanı sıra reklam panolarında da Kırşehir Belediyesinin borçları paylaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir belediye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
maltepede chp nin 10 senede yaptığı borc bunun iki katı
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