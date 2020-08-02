YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut’tan beslenme uyarısı

Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut’tan beslenme uyarısı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 02.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr.

Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut’tan beslenme uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, Kurban Bayramı ve sonrası için beslenme uyarısı yaptı.
Kurban Bayramında tatlı, şeker ve et tüketiminin artış gösterdiğini belirten Bulut, “Kurban Bayramı’nda, Bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Ancak özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir. Mümkün olduğunca kahvaltı günlük yapılmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır” diye konuştu.
Özellikle kurban etinin sindirimi zor olan besinler arasında yer aldığının önemine dikkat çeken Sağlık Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
PARTNEREda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsinizEda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
20:02
Yatsı
21:33

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Begüm Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.