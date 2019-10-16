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Kış aylarında yaz tatili yapabileceğiniz tropikal adalar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Sonbaharın kendisini hissettirmeye başladığı şu günlerde yazı yaşayan Hint Okyanusu adalarında olmak istemez miydiniz? İşte güneşe doyamayan seyahat tutkunları için yazın bitmediği o adalar...

Kış aylarında yaz tatili yapabileceğiniz tropikal adalar
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-23 19:25:00
Mauritius
2019-10-24 09:10:00
DÖNÜŞ
Mauritius
2019-10-30 22:50:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-31 18:45:00
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte soğuk havaların etkisini hissettirmeye başladığı ülkemizde 'ben yaza doyamadım' diyenler için kısa bir tropikal ada turuna çıkmaya ne dersiniz? İşte ülkemizden direklt uçuşların da olduğu o adalar.

MALDİVLER

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Bu takım adalar gerçekten dünya harikası. Uçakla üzerinden geçerken aşık olursunuz, doğa muhteşem, deniz ise hiç içinden çıkmak istemeyeceğiniz kadar güzel. Eğer ki macera tutkunu, sıkılgan ve özgür ruhlu bir insansanız, çok size göre değil; çünkü genelde adalar minik ve bir adada tek bir otel var. Dolayısıyla arabaya atlayıp gezeyim, bugün de otel dışında yemek yerim gibi bir durum yok. Yüzerseniz de çok açılamazsınız; çünkü her an yavru bir köpekbalığı çıkabilir karşınıza. Bir yandan da yanınızdan ayırmayı hiç istemeyeceğiniz şnorkelle, Nemo filmindeki tüm balıkları görebilirsiniz.

SEYŞELLER

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Muhteşem bir yer, ana ada kocaman ve en lüks tesisler burada. Yine de otele tıkılıp kalmaca yok; çünkü her plaj, her koy birbirinden güzel. Yumuşacık un gibi beyaz kumlar, mavinin elli tonuna sahip bir deniz, hani öyle git git derinleşmiyor gibi bir durum da söz konusu değil ve şahane bir kreol mutfağıyla karşılaşacaksınız.Seyşeller’in tek dezavantajı, eğer araba kiralarsanız trafiğin soldan akması, dolayısıyla adapte olması zor olabilir. Eğer gezmek istiyorsanız, araba kiralamanız şart.

MAURITIUS

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Burası da içinde kendinizi kısıtlanmış hissedeceğiniz bir ada değil. Taksi ile ya da araba kiralayarak adadaki şelaleleri, milli parkları, hayvanat bahçesini ve tapınakları gezebilirsiniz, ancak trafik burada da soldan akıyor, unutmayın. Denizin rengi muhteşem, tam aşık olmalık ama bir kötü özelliği var: O da sığ suların kilometrelerce sürmesi. Ayrıca çok sayıda mercan olduğu için ayaklara dikkat! Mutlaka deniz ayakkabısı giymelisiniz ve tabii ki doya doya kulaç atamayacaksınız.Otellerden günlük bot kiralayıp, çevredeki adaları mutlaka görün. Mesela bir deniz feneri ve de bir tropik hayvan adası var. İkincisine giderken pantolon ve uzun kollu tişört öneriyorum, sinek ısırabilir. Ayrıca botla dalmaya da gidebilirsiniz, tüple ya da şnorkelle, Nemolar ve Doryler burada da var!

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Anahtar Kelimeler:
ada tropikal adalar Tatil Seyahat

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