Kış aylarında yaz tatili yapabileceğiniz tropikal adalar

Ekim ayının gelmesiyle birlikte soğuk havaların etkisini hissettirmeye başladığı ülkemizde 'ben yaza doyamadım' diyenler için kısa bir tropikal ada turuna çıkmaya ne dersiniz? İşte ülkemizden direklt uçuşların da olduğu o adalar.

MALDİVLER

Bu takım adalar gerçekten dünya harikası. Uçakla üzerinden geçerken aşık olursunuz, doğa muhteşem, deniz ise hiç içinden çıkmak istemeyeceğiniz kadar güzel. Eğer ki macera tutkunu, sıkılgan ve özgür ruhlu bir insansanız, çok size göre değil; çünkü genelde adalar minik ve bir adada tek bir otel var. Dolayısıyla arabaya atlayıp gezeyim, bugün de otel dışında yemek yerim gibi bir durum yok. Yüzerseniz de çok açılamazsınız; çünkü her an yavru bir köpekbalığı çıkabilir karşınıza. Bir yandan da yanınızdan ayırmayı hiç istemeyeceğiniz şnorkelle, Nemo filmindeki tüm balıkları görebilirsiniz.

SEYŞELLER

Muhteşem bir yer, ana ada kocaman ve en lüks tesisler burada. Yine de otele tıkılıp kalmaca yok; çünkü her plaj, her koy birbirinden güzel. Yumuşacık un gibi beyaz kumlar, mavinin elli tonuna sahip bir deniz, hani öyle git git derinleşmiyor gibi bir durum da söz konusu değil ve şahane bir kreol mutfağıyla karşılaşacaksınız.Seyşeller’in tek dezavantajı, eğer araba kiralarsanız trafiğin soldan akması, dolayısıyla adapte olması zor olabilir. Eğer gezmek istiyorsanız, araba kiralamanız şart.