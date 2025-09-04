YEMEK

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor...

Kars’ta sonbaharın gelişiyle birlikte köy evlerinde bereketli bir telaş başladı. Kadınlar, kış hazırlıklarının vazgeçilmez parçası olan erişteyi imece usulüyle hazırlıyor. Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir araya gelen kadınlar, el birliğiyle hamur yoğurup açarak, özenle erişte kesiyor.

Kars'ta geleneksel bir dayanışma örneği yaşanıyor. Kadınlar, kışlık erzaklarını hazırlamak için imece usulüyle erişte kesiyor.

İMECE USULÜ ERİŞTE

Eylül ayının gelmesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu dönemde, Karslı kadınlar bir araya gelerek kış sofralarının vazgeçilmezi olan erişteyi imece usulüyle, yani el birliğiyle hazırlıyorlar. Köy evlerinde toplanan kadınlar, hep birlikte hamur yoğuruyor, açıyor ve tezgahlara serdikleri bembeyaz unlu hamurları özenle keserek erişteye dönüştürüyor.

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor... 2

"KÖYÜMÜZÜN YEMEĞİDİR, KIŞIN YAPIYORUZ"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir araya gelen kadınlar, önce hamurları yoğurdu, daha sonra el birliğiyle hamurları açtı, ardından kışlık eriştelerini kesmeye başladı.

Duraklı köyünde komşularıyla ortaklaşa kış hazırlığı yaptıklarını ifade eden Gülsen Demirkaya, ''Arkadaşlarla birlikte toplandık, kış ayları için imecece usulü erişte kesiyoruz. Köyümüzün yemeğidir, kışın yapıyoruz. Erişte aşını, mercimekle yemeğini, patates ile yemeğini yapıyoruz" dedi.

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor... 3

Kars'taki bu geleneğin yalnızca bir mutfak hazırlığı olmadığı, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiliyor.

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor... 4

Yaşlı kadınlar, gençlere erişte yapımının inceliklerini öğretirken, bir yandan da sohbetler ediliyor, fıkralar anlatılıyor ve ortaya samimi bir dayanışma ortamı çıkıyor.

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor... 5

KESİLEN ERİŞLER GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Doğal ve katkısız gıdaların yeniden önem kazandığı günümüzde, Kars'ta sürdürülen bu gelenek, sadece lezzetli bir erişte üretmekle kalmıyor, aynı zamanda toprağın ve insanlığın köklü değerlerini yaşatmaya devam ediyor.

Kış hazırlıkları devam ediyor: İmece usulü erişteler hazırlanıyor... 6

Kesilen erişler, güneşte kurutulduktan sonra kış boyunca tüketilecek ve Kars'ın meşhur kaz etiyle birlikte sofralara lezzet katacak.

