En sağlıklı kuru meyve açıklandı: 'Süper meyve' olarak tanımlandı!

Kuru meyveler arasında en sağlıklı olanı açıkladı. Lif, kalsiyum ve mineral açısından zengin içeriğiyle 'süper meyve' olarak tanımlandı. Diyetin güçlü simgesi olarak da adlandırıldı. Özellikle kemik sağlığını desteklemesi ve insülin direncine karşı faydalarıyla dikkat çektiği belirtildi. İşte en sağlıklı kuru meyve...

Sedef Karatay

Beslenme uzmanları, kuru meyveler arasındaki rekabette kazananı duyurdu. Lif, kalsiyum ve mineral açısından zengin içeriğiyle öne çıkan kuru incir, 'süper meyve' olarak tanımlandı.

YÜKSEK KALSİYUM KAYNAĞI

Araştırmalara göre 100 gram kuru incir yaklaşık 214 miligram kalsiyum içeriyor. Bu değer, birçok meyveye kıyasla oldukça yüksek. Uzmanlar, düzenli kuru incir tüketiminin kemik sağlığını destekleyebileceğini ve kemik erimesi (osteoporoz) riskine karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

LİF DEPOSU: SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Kuru incir, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa karşı doğal bir destek sunan incir, uzun süre tok tutma özelliğiyle de diyet listelerinde yerini alıyor.

MİNERAL VE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Kuru incir; potasyum, magnezyum ve demir gibi önemli mineraller içeriyor. Aynı zamanda antioksidan bileşenleriyle hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir besin olarak öne çıkıyor.

İNSÜLİN DİRENCİNE KARŞI DESTEK

Uzmanlar, doğru porsiyonlarda tüketildiğinde kuru incirin insülin direncine dikkat edenler için de uygun bir seçenek olduğunu ifade etti. Lif içeriği sayesinde kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkı sağlıyor.

GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Beslenme uzmanları, günde 3–4 adet kuru incirin yeterli olduğunu belirtti. Aşırı tüketim, yüksek doğal şeker içeriği nedeniyle kalori alımını artırabileceğinden porsiyon kontrolü öneriliyor.

SOFRALARDA ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Kuru incir sadece tek başına değil;

  • Salatalara doğranarak
  • Peynir tabaklarına eşlikçi olarak
  • Yoğurt ve bowl tariflerine eklenerek
  • Smoothie ve yulaf karışımlarında kullanılarak tüketilebiliyor.

