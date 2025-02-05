YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kış sebze ve meyveleri nelerdir? Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

Kış sebze ve meyveleri nelerdir? Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 22:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim kişilerin beslenme düzenine dikkat etmesi ve hem mevsimine göre en taze besinlerle hem de hava sıcaklığına göre gıda tüketmesi önemlidir. Kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı vücudun direncini arttırmak için bağışıklığı güçlendirecek besinler tüketilmelidir.

Kış sebze ve meyveleri nelerdir? Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

Her mevsim rengarenk ve besin değeri yüksek sebzeler ve meyveler tezgâhlardaki yerlerini alır. Özellikle sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve buna önem veren kişiler taze yiyecekler tercih ederler. Sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü için en doğrusu her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde yemek önemlidir. Ayrıca bu yiyeceklerin besin değerleri kişileri hastalıklardan da korur.

Kışın ne yenir? Nasıl beslenmek gerekir?

Kış mevsiminin soğuk günlerinde hava koşullarına uyum sağlayabilmek için vücut daha fazla enerji harcamak durumunda kalır. Bu yüzden kış aylarında dengeli, besleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici ve destekleyici biçimde beslenmek son derece önemlidir. Soğuk günlerde beslenmede dikkat edilecek noktalar şunlardır:

  • Sıcak ve besleyici çorbalar içmek gerekir.
  • Bağışıklığı güçlendirici ve destekleyici besinler tercih edilmelidir.
  • Protein alımı dengeli tutulmalıdır.
  • Karbonhidratlar dengeli olarak tüketilmelidir.
  • Sıvı tüketimi ihtiyaç doğrultusunda arttırılmalıdır.

Kış sebze ve meyveleri nelerdir?

Kış aylarında tezgâhlarda taze taze bulunabilen sebzeler ve meyvelerle hem lezzetli hem de besleyici ve sağlıklı sofralar ve öğünler hazırlayabilmek mümkün olur. Lahana, karnabahar, brokoli, kereviz gibi çeşitli kış sebzelerinden hazırlanan çorbalar ve yemekler sık tüketilmelidir.

Ayrıca ıspanak, pazı, şalgam, pırasa, Brüksel lahanası gibi sebzeler de hem lezzetli yemekler hazırlanmasını sağlar hem de besin değerleri ile bağışıklığı güçlendirerek kişileri hastalıklardan korur. Meyve olarak da kışın elma, armut, mandalina, portakal ve kivi gibi C vitamini içeren meyveler tercih edilmelidir.

Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

Kış aylarındaki soğuk günlerde lifli, C vitamini içeren, sebzelerden çorbalar, salatalar, yemekler hazırlanabilir. Bu malzemeler ile renklendirilen öğünler aynı zamanda beleyici ve sağlığı destekleyici olacaktır. Bu mevsimde en çok tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler şunlardır:

  • Meyveler: Elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ayva.

  • Sebzeler: Brokoli, havuç, lahana, kereviz, bezelye, ıspanak, pazı, pırasa.

    Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze keşfet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Valilikler peş peşe duyurdu! İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

Valilikler peş peşe duyurdu! İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

Fenerbahçe'ye büyük talihsizlik! Erzurumspor maçında yaşanan 40 yılda bir denk gelir...

Fenerbahçe'ye büyük talihsizlik! Erzurumspor maçında yaşanan 40 yılda bir denk gelir...

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

Bu ikili cinsel isteği artırıyor

Bu ikili cinsel isteği artırıyor

Yıllara meydan okuyor! Sırrı bu doğal tarifte

Yıllara meydan okuyor! Sırrı bu doğal tarifte

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.