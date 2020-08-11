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Kısa sözler: Hacmi küçük anlamı büyük sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İnsanlar ile konuşurken dili etkili bir şekilde kullanmayı herkes ister. Konuşmalarınızda kısa sözler kullanarak diyaloglarınızı oldukça etkili hale getirebilirsiniz.

Kısa sözler: Hacmi küçük anlamı büyük sözler

İçindekiler

  • Kısa Anlamlı Sözler
  • Kısa Aşk Sözleri
  • Güzel Kısa Sözler
  • Kısa Kapak Sözler
  • Kısa Ağır Sözler
  • Hayatla İlgili Kısa Sözler
  • Kısa Kardeş Sözleri
  • Kısa WhatsApp Sözleri

Bazen kendinizi anlatmak için uzun sözlere ihtiyaç duymazsınız. Kısa ama etkili olan sözler ile de vermek istediğiniz mesajı verebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz kısa sözler ile artık çok az kelimeyle çok daha fazla şey anlatabileceksiniz. Buyurun başlayalım.

Kısa Anlamlı Sözler

Kullandığınız birbirinden kısa ve ilgi çekici sözler sayesinde ortamdaki herkesin dikkati sizin üzerinizde olacak.

  • Hayat, boğula boğula yüzme öğrendiğimiz bir nehirdir.

  • Kendisine saygı gösterilmesini isteyen biri ilk önce saygıyı hak etmelidir.

  • Aynı şeylerin gerçekleştiği farklı günler yaşıyoruz.

  • En karanlık odalar insanın kalbinde bulunur.

  • Koşullar değişince insanlar da değişir.

  • En iyi olmak değil, en azimli olmak önemlidir.

  • Güzel şeylere sahip olmak değil, layık olmak gerekir.

  • Her yarın, unutulan bir dün olmaya mahkumdur.

  • Karakterli olmak; başarı ile değişmeyen bir ruha sahip olmaktır.

  • Vazgeçenler sadece kaybedenlerdir.

  • Yolun sonu bilinmeden çıkılan yolculuklar felaketle sonuçlanabilir.

  • Pişman olmak; yaşarken ölmektir.

  • İnsan planlarken kader kendi yolunu çizer.

  • Niyeti kötü olanın zararı kendinedir.

  • Güç sessizlikte yatar.

  • Bağırmak, gürültünün arkasına sığınmaktır.

  • Hayat, bir gün biteceğini bile bile sonsuzluğu isteyenlerle doludur.

  • Sana inanmayanlar, yarın başarılarını anlatacaklar.

  • Önemli olan yürümek değil, bir duruşa sahip olmaktır.

  • Bilgi en büyük güçtür.

  • Seni yaraladıklarında, sana ilaç olmalarından daha yararlı olurlar.

  • Oku, öğren, uygula, tekrar et.

  • Kendi eksiklerinle savaş.

  • ''Yapamazsın!'' seslerini duy ve onlara gücünü göster.

  • Gerçek sevgi, mücadele etmektir.

  • Sayısız savaş versen de sonunda hak ettiğini kazanırsın.

  • Durmayı düşündüğünde neden başladığını hatırla.

    • Kısa Aşk Sözleri

    Kısa aşk sözleri ile aşk üzerine düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz.

    • Aşk; iki beden, bir ruhtur.

    • Güldün ve başladı hikayem.

    • Sanki... Her şeysin.

    • Seni sevmek, sevmenin ötesinde bir şey.

    • Sen en güzel tesadüfsün.

    • Güne başlamak için bir nedenim var.

    • Seninle yaşamak istediğim şehirler var.

    • Sen bana bak, ben güzelleşirim zaten.

    • Zaafımsın.

    • Her şey olacağına, sen bana var.

    • Anlatamıyorum, içimde en derinlerde bir yerdesin.

    • Bakışların konuşuyor benimle.

    • Aklıma geliyorsun, gökyüzüne bakıyorum.

  • Benim mutluluğum senin ellerinde saklı.

  • Bir şarkının nakaratında aklına gelmeyi isterdim.

  • Biraz sana biraz da seninle olmaya ihtiyacım var.

  • Sevgilim, benim güzel yarim.

  • Nefes aldığım sürece seni seveceğim.

  • Bir dünya insan, bir insan dünyam.

  • Olmadığını bildiğim yerde bile gözlerim seni arıyor.

    • Güzel Kısa Sözler

    Oldukça etkili, güzel kısa sözler ile sevdiklerinizle daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

    • Savaşlar da barışlar da büyük emeklerin sonucunda oluşturulur.

    • Vatan, ekmeği yenen topraktır.

    • Geçen yıllar değil, birlikte oluşturulan yaşanmışlıklar önemlidir.

    • En büyük hediye, kişiye verilen zamandır.

    • Yine savaş yine yenil.

    • Sıradanlaşmak insanın kendine verdiği en büyük cezadır.

    • Geri adım atma belki de kazanmana çok az kalmıştır.

    • Kimse sana inanmadığında sadece kendine inan yeter.

    • Bazen büyük sessizlikler, büyük çığlıklar barındırır.

    • İnsan hiçbir zaman ''Oldum.'' dememeli.

    • Öğrenmek sonu olmayan bir yoldur.

    • Her insandan öğrenebileceğin bir şey vardır.

    • Aynaya bak ve ''Her şeyi başarabilirsin.'' de. Gülümsediğini fark edeceksin.

    Kısa Kapak Sözler

    Kısa kapak sözleri ile insanlara istediğiniz mesajı oldukça net bir şekilde verebilirsiniz.

    • Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.

  • Seviyorum demeyeceksin, sevdiğini göstereceksin.

  • Yolun sonuna gelsek de, yolda bizi bırakanları unutmayız.

  • Oyun bitti, oyuncuları sahneden alalım.

  • İnsanın olduğu her yerde, herkesten her şeyi beklerim.

  • Seni vazgeçilmez olduğuna kim inandırdı? İyi kandırmışlar.

  • Bana yol vermeyi düşünmeden önce sana verdiğim yolda yürümeyi öğren.

  • Sandığın kadar mükemmel değilsin, insanlar seni idare etmiş.

  • Ağzı olan konuşuyor, beyni olan kullanmıyor.

  • Mayınlar da sessizdir, sen bir de üzerine basta gör.

    • Kısa Ağır Sözler

    Kısa ağır sözler ile çok daha ciddi konuşmalar yapabilirsiniz.

    • Yangın görseler akılları gidecek, sorsan hepsi ateş.

    • Sessizliğime aldanmayın, bir esersem yıkıp deviririm her şeyi.

    • Önce adam olacaksın sonra adam gibi konuşacaksın.

    • Çıkmaz sokak olsan, tünel kazarım.

    • Kartallar sinek avlamazlar.

    • Çok şey görmüşsün ama sonradan görmüşsün.

    • Sizi aşağı çekmeye çalışan her kimse sizden aşağıdadır.

    • Benim ağır sözlerim, sizin kibar laflarınızdan daha samimidir.

    • Bizim rengimiz belli, bukalemun olanlar düşünsün.

    • Senden evvel vazgeçtiklerimi bilseydin, şansını bu kadar zorlamazdın.

    Hayatla İlgili Kısa Sözler

    Hayat ile ilgili kısa sözleri okuduğunuzda hayata olan bakış açınız değişecek.

    • Hayat her zaman, pes etmeyenlerin yanındadır.

  • Hayat böyle kısayken, bunca şeye üzülmek neden?

  • Hayatı ne zaman öğrenirsin biliyor musun? Bir şeyleri kaybettiğinde...

  • Hayatını sana değer verenler için harca.

  • Zamanı tutamazsın, hayat geçiyor.

  • Kendini nerede mutlu hissediyorsan, hayatını da orada geçir.

  • Savaş, yine savaş, yine savaş. Hayatın için mücadele etmeyi öğrenmelisin.

  • Hayatı nasıl geçirdiğin değil, hayatını hangi insanlarla geçirdiğin önemlidir.

  • Hayat; sen önüne bakıyorken, yanından tüm güzellikleriyle geçen bir trendir.

  • Ne bekliyoruz hayattan? Peki beklentilerimiz için ne kadar çabalıyoruz?

    • Kısa Kardeş Sözleri

    Kısa kardeş sözleri, kardeşinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu ona söylemenizde size yardımcı olacak.

    • İnsanın en yakın arkadaşı, kardeşidir.

    • Beş dakika önce kavga edip, beş dakika sonra can ciğer olunan kişidir kardeş.

    • Eğer bir kardeşe sahipsiniz hayata bir adım önde başlamışsınız demektir.

    • Kardeş; oyun arkadaşı, dert ortağı, dost ve çok daha fazlasıdır.

    • Eğer sırt sırta verebileceğim bir kardeşim varsa, beni kimse yıkamaz.

    • Sen iyi ol kardeşim, sen iyiysen ben daha ne isterim ki?

    • Beş yaşında da, yetmiş yaşında da aynı çocuklukları yapabildiğin kişidir, kardeş.

  • Herkes gittiğinde kardeş yanında kalır.

    • Kısa WhatsApp Sözleri

    Kısa WhatsApp sözleri ile birbirinden eğlenceli mesajlar gönderebilirsiniz.

    • Dumanla haberleşseydik cevabın daha hızlı gelirdi.

    • Sen bana mesaj at, ben bırakırım her şeyi.

    • Bana ''Günaydın'' mesajı atmadıktan sonra, ne yapayım ben telefonu?

    • Uyumadan önce en son konuştuğum kişi sen ol istiyorum.

    • Sabahlara kadar mesaj atsak birbirimize.

    • Madem bana yazmayacaksın, neden adamlar o kadar zahmet edip WhatsApp'ı kurdu.
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