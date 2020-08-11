Kısa sözler: Hacmi küçük anlamı büyük sözler

Bazen kendinizi anlatmak için uzun sözlere ihtiyaç duymazsınız. Kısa ama etkili olan sözler ile de vermek istediğiniz mesajı verebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz kısa sözler ile artık çok az kelimeyle çok daha fazla şey anlatabileceksiniz. Buyurun başlayalım.

Kullandığınız birbirinden kısa ve ilgi çekici sözler sayesinde ortamdaki herkesin dikkati sizin üzerinizde olacak.