Kaba eş anlamlısı nedir? Kabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kaba kelimesi Tükçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "iri, şişkin" anlamına gelen "kaba" kelimesinden evrilmiştir. Ancak bu dönemdeki etimolojisi tam olarak belli değildir. Kaba kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bir nesnenin olması gerekenden iri veya büyük olması bu kelimenin anlamlarından biridir. Eski Türkçeden evrildiği tahmin edilen anlamı da buna bağlanmaktadır. Bu anlamdan yola çıkıp benzetmeler yapılarak zamanla diğer anlamları oluşmuştur. Bir diğer anlam ise bir kişinin kibar olmaması olarak açıklanabilir. Yine benzer bir anlamı da yapılan bir işin baştan savma olmasıdır. Kabanın eş anlamlısı da bu anlamlara göre değişmektedir.
Kaba kelimesi birden fazla anlam taşıdığı için eş anlamlıları da bu anlamlara göre değişebilmektedir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kaba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Kaba kelimesi genellikle birinin nezaketsiz ve kibar olmayan tavırlarını anlatmak için kullanılır. Kaba kelimesinin eş anlamlıları ile kurulabilecek örnek cümleler ise şu şekildedir: