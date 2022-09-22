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Kaba eş anlamlısı nedir? Kabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

21.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski bir dil olmasından kaynaklı zaman içerisinde pek çok dille etkileşime girmiştir. Aynı şekilde uzun yıllar içerisinde geçirdiği değişimlerden dolayı her dönem kelimeler farklı şekillerde kullanılmıştır. Günümüzde kullandığımız birçok kelime Eski Türkçeden evrilmiştir. Kaba kelimesi de bunlardan biridir. Peki kaba kelimesinin eş anlamı nedir?

Kaba eş anlamlısı nedir? Kabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kaba kelimesi Tükçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "iri, şişkin" anlamına gelen "kaba" kelimesinden evrilmiştir. Ancak bu dönemdeki etimolojisi tam olarak belli değildir. Kaba kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bir nesnenin olması gerekenden iri veya büyük olması bu kelimenin anlamlarından biridir. Eski Türkçeden evrildiği tahmin edilen anlamı da buna bağlanmaktadır. Bu anlamdan yola çıkıp benzetmeler yapılarak zamanla diğer anlamları oluşmuştur. Bir diğer anlam ise bir kişinin kibar olmaması olarak açıklanabilir. Yine benzer bir anlamı da yapılan bir işin baştan savma olmasıdır. Kabanın eş anlamlısı da bu anlamlara göre değişmektedir.

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Kabanın eş anlamlısı

Kaba kelimesi birden fazla anlam taşıdığı için eş anlamlıları da bu anlamlara göre değişebilmektedir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kaba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Anif
  • Abullabut
  • Çıtak
  • Eşekçe
  • Et kafalı
  • Ham
  • Hantal
  • Hoşur
  • Hoyratça
  • Kalas
  • Kötü
  • Nadan
  • Yoz
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Kabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaba kelimesi genellikle birinin nezaketsiz ve kibar olmayan tavırlarını anlatmak için kullanılır. Kaba kelimesinin eş anlamlıları ile kurulabilecek örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Bu haşin mazinin anif yükünü artık kaldıramıyorum.
  • Markete girdiğimde oldukça Abullabut bir kasiyerle uğraşmak zorunda kaldım.
  • Sokaktaki çocuklar, caddeden geçen insanlara çıtak davranıyorlardı.
  • Yaptığı eşekçe hareketlerin ne olduğunu bile daha fark edememişti.
  • Et kafalı bir kişiyle daha karşılaşmak istemiyorum.
  • Kapımıza ham bir çocuk dayanmıştı.
  • Patron son zamanlarda ofistekilere çok hoşur tavırlar sergiliyor, neyi var?
  • Yazması gereken makaleyi o kadar hoyratça yazmış ki ne olduğu belli değil.
  • O kadar yoz bir adamdı ki sanki mağaradan yeni çıkmış.
  • Nadanlığın karşısında inan ki tek bir kelime bile yorum yapamıyorum.
  • Bana söylemediği kötü söz kalmamıştı.
  • Arabayı süren kalas yüzünden kaza yapmıştık.
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