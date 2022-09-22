Dal eş anlamlısı nedir? Dal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dal kelimesi pek çok kullanılmasının yanı sıra pek çok farklı anlamı da bulunmaktadır. Dal kelimesi hem eş anlamlı hem de eş sesli bir kelimedir. Dal kelimesinin ilk anlamı ağacın kollarına, her bir uzantısına verilen isimdir. Ayrıca branş anlamına gelen bir bütünün bölünerek, çeşitlenerek gelişen, ayrılan parçasına da dal denir.

Dal kelimesi Eski Türkçe "tāl" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime ağaç dalı anlamına gelir. Dilimizde de uzun süre bu anlamda kullanılan kelime zaman içerisinde diğer anlamlarını da kazanmıştır.

Dal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dal kelimesinin eş anlamlısı sözcükler birden fazladır. Ancak dal kelimesinin de farklı anlamları olduğu için bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Örneğin şube ve sektör kelimeleri branş anlamında kullanılırken çırpı ve fışkın kelimesi ağaç dalı anlamında kullanılır. Kol kelimesi eş seslidir ve hem ağaç dalı hem de branş anlamında kullanılır.

Dal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Kol

Çırpı

Fışkın

Şube

Sektör

Dalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Tanıtımın en önemli kollarından birisi olan Halka İlişkiler yeni yeni gelişmektedir.

Şube reisinin eşi de dönmeye karar vermişti.

Çalıştığı sektörde rakipleri çok fazlaydı bu yüzden tercih edilmek için en iyisi olmak zorundaydı.

Gece kampta ateş yakmak için çalı çırpı toplamaya başladılar.

Ağacın kökünden çıkan fışkınları koyunlar koparmıştı.

Ormandaki ağaçların kollarında tek bir yaprak bile kalmamıştı.



