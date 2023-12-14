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    4. Kişilik test: Hangi telefon kilidini seçerdiniz? Tercihiniz karakterinizi yansıtıyor

    Kişilik test: Hangi telefon kilidini seçerdiniz? Tercihiniz karakterinizi yansıtıyor

    14.12.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Bir kişilik testi Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görselde 3 farklı telefon kilidi illüstrasyonu yer alıyor. Yaptığınız tercih karakterinizi ortaya koyuyor.

    Kişilik test: Hangi telefon kilidini seçerdiniz? Tercihiniz karakterinizi yansıtıyor

    Sosyal medyada gündem olan bir kişilik testi görselinde 3 farklı telefon kilidi seçeneği yer alıyor. İddiaya göre seçtiğiniz telefon kilidi ekranı, kişiliğinizi yansıyor. Bahsi geçen görseli inceledikten sonra analiz sonucuna göz atmayı unutmayın.

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    TERCİHİNİZ KARAKTERİNİZ HAKKINDA İPUCU VERİYOR!

    Telefon kilidi şekline istinaden hazırlanan bu kişilik testi görseline dikkatle bakın. Siz olsanız bu 3 telefon kilidi seçeneğinden hangisini seçerdiniz?

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    ŞEKİL 1: Birinci illüstrasyonu seçenlerin disiplinli ve organizasyon yeteneği güçlü kişiler oldukları öne sürülüyor. Onlar, olayları akışına bırakmayı sevmiyor olabilirler. Bu kişiler daha az hata yapmak için durumları analiz ediyor ve öyle karar veriyorlar.

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    ŞEKİL 2: İkinci illüstrasyonu seçenlerin ise kendine güvenen, sosyal ve kararlı kişiler oldukları iddia ediliyor. Onların hızlı ve bilinçli kararlar almaktan çekinmeyen kişiler oldukları ifade ediliyor. Öte yandan bir ortama girdiklerinde ilgi odağı olmaktan da rahatsızlık duymayacakları belirtiliyor.

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    ŞEKİL 3: Üçüncü illüstrasyonu seçenlerin de güçlü ve özgür olmayı seven kişiler oldukları vurgulanıyor. Fikirlerini net ve açık bir şekilde söylemekten çekinmeyen bu kişilerin, liderlik vasfı olabileceği de belirtiliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    kişilik testi telefon kilidi
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