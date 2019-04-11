Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Kış aylarında yediklerinize dikkat etmediyseniz ve bunun sonucunda vücudunuzda yağlanma olduysa siz de pul biber diyetinin detaylarına şöyle bir göz kırpın! Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, yağ yakmak isteyenler için bu diyet listesini hazırladı.

Diyet yapacaklar için Dilara İsmailoğlu uyarıda bulunuyor;

"Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler."

Bu süreçte su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Düzenli bir şekilde su içmek için kendinize alarm kurabilir, hatırlatıcı notlar yazabilirsiniz. Sadece bu diyet için değil, su içmek sizin hayatınızın bir parçası olmalı.

Diyet boyunca dikkat edilmesi gerekenler

Yeterli ve doğru protein alınmalı

Aç kalmamaya özen gösterilmeli, 2-3 saat aralıklarla atıştırılmalı

Yemeklere pul biber takviyesi yapılmalı

Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar, mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar, hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar için sıkı diyetler önerilmez.