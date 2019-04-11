Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Kış aylarında yediklerinize dikkat etmediyseniz ve bunun sonucunda vücudunuzda yağlanma olduysa siz de pul biber diyetinin detaylarına şöyle bir göz kırpın! Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, yağ yakmak isteyenler için bu diyet listesini hazırladı.
Diyet yapacaklar için Dilara İsmailoğlu uyarıda bulunuyor;
"Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler."
Bu süreçte su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Düzenli bir şekilde su içmek için kendinize alarm kurabilir, hatırlatıcı notlar yazabilirsiniz. Sadece bu diyet için değil, su içmek sizin hayatınızın bir parçası olmalı.
Yeterli ve doğru protein alınmalı
Aç kalmamaya özen gösterilmeli, 2-3 saat aralıklarla atıştırılmalı
Yemeklere pul biber takviyesi yapılmalı
Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar, mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar, hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar için sıkı diyetler önerilmez.
Birinci gün
Kahvaltı:
2 adet haşlanmış yumurta
1 avuç kiraz domates
Salatalık
Taze yeşillik
Biber
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Ara öğün:
1 adet elma
Bir fincan yeşil çay ya da beyaz çay
1 çay kaşığı tarçın
Öğle:
150 gram haşlama/fırın/ızgara beyaz et
Bir tatlı kaşığı, limon ve sirke ile hazırlanmış salata
Ara öğün:
Bir adet greyfurtun suyu, ceviz büyüklüğünde bir parça kök zencefil, yarım dal maydanozu blender'dan geçirip doğal içeceğinizi hazırlayın.
Akşam:
Bir tabak susuz sebze yemeği
4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
1 dilim tam buğday/ çavdarlı ekmek
Ara öğün
1 su bardağı light süt
İkinci gün
Kahvaltı:
1 adet ceviz için/ 5 adet fındık ya da badem
1 dilim peynir
Domates
Salatalk
Biber
1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün:
Bir adet rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 adet dilimlenmiş limon, taze nane ve bir miktar maydanoz blender'dan geçirilerek tüketilir.
Öğle:
Bir tabak susuz sebze yemeği
4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün:
1 adet kepekli galeta
1 su bardağı ayran
Akşam:
150 gram haşlanmış/fırın/ızgara kjırmızı et
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ie hazırlanmış salata
Ara öğüni:
Bir kase yoğurt
6,7 adet fındık ya da badem
Üçüncü gün
Kahvaltı:
Bir tam yumurta ve bir yumurta sarısı ile hazırlanmış sebzeli omlet
1 dilim tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği
Ara öğün:
Bir adet rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 adet dilimlenmiş limon, taze nane ve bir miktar maydanoz blender'dan geçirilerek tüketilir.
Öğle:
1 kase unsuz çorba
Zeytinyağı, limon ve sirke ile hazırlanan salata
Ara öğün:
1 porsiyon meyve
1 adet salatalık
Akşam:
5 adet yağsız bir şekilde pişirilmiş köfte
1 tabak sebze suyu
Ara öğün:
1 kase kaymaksız yoğurt, pul biber ve lion
Kaynak: elmaelma.com
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