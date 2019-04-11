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Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, kilo vermek isteyenler için 3 günlük pul biberi diyetini detaylı bir şekilde anlattı. Yağ yakıcı diyetin sırrını veren İsmailoğlu, acı baharatın vücut hızını artıracağını ve böylelikle metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışacağını söylüyor.

Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Kış aylarında yediklerinize dikkat etmediyseniz ve bunun sonucunda vücudunuzda yağlanma olduysa siz de pul biber diyetinin detaylarına şöyle bir göz kırpın! Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, yağ yakmak isteyenler için bu diyet listesini hazırladı.

Diyet yapacaklar için Dilara İsmailoğlu uyarıda bulunuyor;

"Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler."

Bu süreçte su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Düzenli bir şekilde su içmek için kendinize alarm kurabilir, hatırlatıcı notlar yazabilirsiniz. Sadece bu diyet için değil, su içmek sizin hayatınızın bir parçası olmalı.

Diyet boyunca dikkat edilmesi gerekenler

Yeterli ve doğru protein alınmalı
Aç kalmamaya özen gösterilmeli, 2-3 saat aralıklarla atıştırılmalı
Yemeklere pul biber takviyesi yapılmalı
Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar, mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar, hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar için sıkı diyetler önerilmez.

3 günlük diyet listesi

Birinci gün

Kahvaltı:
2 adet haşlanmış yumurta
1 avuç kiraz domates
Salatalık
Taze yeşillik
Biber
Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Ara öğün:
1 adet elma
Bir fincan yeşil çay ya da beyaz çay
1 çay kaşığı tarçın

Öğle:
150 gram haşlama/fırın/ızgara beyaz et
Bir tatlı kaşığı, limon ve sirke ile hazırlanmış salata

Ara öğün:

Bir adet greyfurtun suyu, ceviz büyüklüğünde bir parça kök zencefil, yarım dal maydanozu blender'dan geçirip doğal içeceğinizi hazırlayın.

Akşam:

Bir tabak susuz sebze yemeği
4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
1 dilim tam buğday/ çavdarlı ekmek

Ara öğün
1 su bardağı light süt

İkinci gün

Kahvaltı:
1 adet ceviz için/ 5 adet fındık ya da badem
1 dilim peynir
Domates
Salatalk
Biber
1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün:

Bir adet rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 adet dilimlenmiş limon, taze nane ve bir miktar maydanoz blender'dan geçirilerek tüketilir.

Öğle:

Bir tabak susuz sebze yemeği
4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün:

1 adet kepekli galeta
1 su bardağı ayran

Akşam:

150 gram haşlanmış/fırın/ızgara kjırmızı et
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ie hazırlanmış salata

Ara öğüni:

Bir kase yoğurt
6,7 adet fındık ya da badem

Üçüncü gün

Kahvaltı:

Bir tam yumurta ve bir yumurta sarısı ile hazırlanmış sebzeli omlet
1 dilim tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği

Ara öğün:

Bir adet rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 adet dilimlenmiş limon, taze nane ve bir miktar maydanoz blender'dan geçirilerek tüketilir.

Öğle:
1 kase unsuz çorba
Zeytinyağı, limon ve sirke ile hazırlanan salata

Ara öğün:

1 porsiyon meyve
1 adet salatalık

Akşam:
5 adet yağsız bir şekilde pişirilmiş köfte
1 tabak sebze suyu

Ara öğün:

1 kase kaymaksız yoğurt, pul biber ve lion

Kaynak: elmaelma.com

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