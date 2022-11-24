Kışın vazgeçilmezi: Mis gibi kokusuyla ayva tatlısı tarifi! Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Meyveli tatlılardan hoşlananların favorisi olan ayva tatlısı şerbetli olmasına rağmen oldukça hafif bir tada sahip. Kış bitmeden sık sık yapmanız gereken bu tatlının tadı damağınızda kalacak. İşte leziz ayva tatlısı tarifi...

MALZEMELER 2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

Servisi için:

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

TARİF Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin.

Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.

Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.

Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.

Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.

AFİYET OLSUN!

