Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kışın yaptığı işi duyan yazın ne yaptığına inanamıyor! Dağların arasında 440 kovana tek başına bakıyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Alim Eser, kışın fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü, yazın ise arıcılık yaparak iki farklı mesleği bir arada sürdürüyor. 2 bin 44 metre rakımda, zorlu arazi koşullarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapan Eser, 21 yıllık arıcılık tecrübesiyle ürettiği balların kalitesine güveniyor. Eser, yüksek rakımda ürettiği ballarla Türkiye birinciliğine aday olduğunu söyledi.

Kışın yaptığı işi duyan yazın ne yaptığına inanamıyor! Dağların arasında 440 kovana tek başına bakıyor

İlçeye 14 kilometre uzaklıkta 2044 rakımdaki kırsal Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan Alim Eser, 1999 yılından bu yana profesyonel olarak fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapıyor.

Eser aynı zamanda, 21 yıldır da arıcılıkla uğraşıyor. Kış aylarında antrenörlük görevine devam eden Eser, yaz aylarında ise zorlu arazi şartlarında bal üretimini sürdürüyor.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde 440 kovanıyla arıcılık yapan Eser, kovanların bakımından bal hasadına kadar birçok işi tek başına gerçekleştiriyor.

Kışın yaptığı işi duyan yazın ne yaptığına inanamıyor! Dağların arasında 440 kovana tek başına bakıyor 1

"TÜRKİYE’DE BİRİNCİLİĞE ADAYIM"

Ürettiği balların analizlerini yaptırdığını söyleyen Eser, sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Yüksek rakımlarda ve kimyasal ürünlerden uzak üretim yaptığını belirten Eser, “Vücut geliştirme, fitness antrenörüyüm. Ayrıca profesyonel olarak arıcılık yapıyorum. Büyük bir aşk ve sevgiyle arıcılık yapıyorum. Bu ortam bana huzur ve mutluluk veriyor. Ürettiğim organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu düşünüyorum. Yaptırdığımız tahliller balların kalitesini ortaya koyuyor. Bu yıl bol yağış sebebiyle bal üretiminde de verimli bir sezon bekliyorum. 440 kovandan 8-10 ton bal elde etmeyi hedefliyorum" dedi.

Kışın yaptığı işi duyan yazın ne yaptığına inanamıyor! Dağların arasında 440 kovana tek başına bakıyor 2

Piyasada sahte ve şeker katkılı balların bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere de bal satın alırken üreticisini bildikleri ve güvendikleri balları tercih etmeleri çağrısında bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Eser, arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “Arıcılığı doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Kışın yaptığı işi duyan yazın ne yaptığına inanamıyor! Dağların arasında 440 kovana tek başına bakıyor 3

BALI SÜTLAÇ, HOŞAF VE AŞUREDE DE KULLANIYOR

Bir sporcu olarak gençlere tatlandırıcı yerine bal tüketmelerini de tavsiye eden Eser, doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini anlattı. Sütlaç, kadayıf dolması, aşure gibi tatlılarda balı kullandığını ifade eden Eser, "Şekere hayır' dediğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu şehrin yolculuğu açık hava müzesine çıkıyor!Bu şehrin yolculuğu açık hava müzesine çıkıyor!
360 tonluk tarihi kuleyi 1800 kişi halatla metrelerce çekti360 tonluk tarihi kuleyi 1800 kişi halatla metrelerce çekti

Anahtar Kelimeler:
bal Erzurum Fitness
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.