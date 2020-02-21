YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Kişisel Gelişim Uzmanı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geldi

Kişisel Gelişim Uzmanı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinde konferans veren Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, başarı ve mutluluğun sırlarını öğrencilerle paylaştı.Karabük Üniversitesi tarafından ‘Başarı ve Mutluluk İçin Hayata Gülümse’ adlı konferans düzenlendi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Üniversitesinde konferans veren Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, başarı ve mutluluğun sırlarını öğrencilerle paylaştı.
Karabük Üniversitesi tarafından ‘Başarı ve Mutluluk İçin Hayata Gülümse’ adlı konferans düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katıldı.
Aslanhan konferansta öğrencilere varlık sebeplerini idrak etmeleri, farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Başarı ve mutluluk için hayata gülümsemek gerektiğine vurgu yapan Aslanhan, “Biz millet olarak tebessüm etmeyi bilmiyoruz. Bazen devlet dairelerine giriyorum insanların yüzü hep asık sıra bana gelince görevliye ‘Günaydın, nasılsınız?’ diyorum. Bu konuşmadan sonra 8-10 kişiye daha güler yüzle hizmet ediyor. İşte dünyayı değiştirmek bu kadar kolay” diye konuştu.
Konuşmasında bilinçaltı konusuna dikkat çeken Aslanhan, “Türkiye’de ve dünyada oynanan bütün oyunların sebebi bilinçaltıdır. İnsanoğlu daha dünyaya gelmeden bilinçaltı olayı gerçekleşir. Bir kadın çocuğuna hamileyken Türk Sanat Musikisi, Klasik Müzik, Kuran’-ı Kerim dinletirse anne ve baba çocuğa olan sevgisini belli eder güzel şeyler söylerse çocuk yüzde 30 daha zeki olur” şeklinde konuştu.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uzman Aslanhan, konuşmasında şunları söyledi:
“Bir at, şarkı söyleyemediği için değerini kaybetmez. Bir at, koşamadığı zaman değerini kaybeder. Bir aslan, uçma özelliğini sahip olmadığı için değerini kaybetmez. Aslan avını yakalayamadığı zaman değerini kaybeder. İnsan makam mevki sahibi olup lüks arabalara binip güzel evlerde oturmadığı için değerini kaybetmez. İnsan ahlakını, sevgiyi, merhametini, onurunu, kişilik ve karakterini kaybettiği an değerini kaybeder. Lütfen hiçbir dünyalık için değerinizi kaybetmeyin. Üniversitede okurken mutlaka branşınız ile ilgili çalışın. Mutlaka bir sanatla ve sporla ilgilenin. Ya bugünden itibaren alın teri ve gözyaşı döküp başarıya ulaşacaksınız ya da köle gibi kullanılacaksınız. Tercih sizin, yol sizin.”
Konferansın sonunda Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, okurları için kitaplarını imzaladı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Karabük Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
13:08
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Tuğba Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te heyelan yolu kapattı

Karabük'te heyelan yolu kapattı

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.