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Kısıtlamada sokağa çıkanlar belgeyle ispat edecek

KARS HABERLERİ  | 09.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sokakta olan ve bunu belgeyle ispatlamayan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yer ve kişiler belirtilmiştir.

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sokakta olan ve bunu belgeyle ispatlamayan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.
Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yer ve kişiler belirtilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu SGK Çalışan Belgesi ve Meslek Odalarından aldığı belge ile ispat edemeyen ve belge ibraz edemeyen tüm vatandaşlarımıza kabahat tespit tutanağı tanzim edilerek 3150 lira idari para cezası uygulanacaktır” denildi.
Buna göre kısıtlama saatlerinde dışarıda olan vatandaşların SGK ve meslek Odaları belgesi göstermesi zorunlu olacak. Belge gösteremeyen ve evlerinde olması gerekirken dışarıda bulunan vatandaşlar, hakkında görevli ekiplerce cezai işlem uygulanacak.

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