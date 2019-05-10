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Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya böyle düşürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Keçisiyle ekmeğini paylaştığı görüntüsü ile tanınan Rizeli Ahmet Suiçmez bu sefer kıskanç keçisinin azizliğine uğradı.

Geçtiğimiz günlerde keçisiyle ekmeğini paylaşarak sosyal medyada gündem olan Ahmet Suiçmez, bu sefer keçisinin yanında köpeğini sevince kıskanç keçisinin hışmına uğradı. Keçilerinin yanında köpeğini seven 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez’in kıskanç keçisi kendisini yamaca doğru iterek çay bahçesine attı.

O ANLAR KAYDA GEÇTİ

Bu anları bir başka arkadaşı telefonunun kamerasına kaydetti. Görüntüler yine sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer aldı. Ahmet Suiçmez geçtiğimiz günlerde keçisiyle ekmeğini paylaşarak eğlence dolu dakikalar yaşamıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
keçi rize

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