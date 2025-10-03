Kıskançlık krizi kanlı bitti! Vücut geliştirmeci kadın kocasını öldürdü!

Brezilya'nın Chapeco kentinde, dünyaca ünlü şampiyon vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık krizleri felaketle sonuçlandı. 43 yaşındaki Carvalho Aita tartıştığı 41 yaşındaki eşi Valter de Vargas Aita'yı öldürdü.

21 KEZ BIÇAKLADI

Kadın sporcu, olay günü eşini başka kadınlarla aldatmakla suçladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Carvalho Aita, mutfak bıçağıyla eşine saldırdı. 21 bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Valter de Vargas Aita, kan kaybından hayatını kaybetti.

Kocasını öldüren kadın ise daha sonra polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.