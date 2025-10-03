Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Vücut geliştirmeci kadın kocasını öldürdü!

Brezilya'nın Chapeco kentinde şampiyon vücut geliştirmeci Carvalho Aita, kocası Valter de Vargas Aita'yı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Vücut geliştirmeci kadın kocasını öldürdü!

Brezilya'nın Chapeco kentinde, dünyaca ünlü şampiyon vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık krizleri felaketle sonuçlandı. 43 yaşındaki Carvalho Aita tartıştığı 41 yaşındaki eşi Valter de Vargas Aita'yı öldürdü.

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Vücut geliştirmeci kadın kocasını öldürdü! 1

21 KEZ BIÇAKLADI

Kadın sporcu, olay günü eşini başka kadınlarla aldatmakla suçladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Carvalho Aita, mutfak bıçağıyla eşine saldırdı. 21 bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Valter de Vargas Aita, kan kaybından hayatını kaybetti.

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Vücut geliştirmeci kadın kocasını öldürdü! 2

Kocasını öldüren kadın ise daha sonra polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü dağcı canlı yayında hayatını kaybetti! Yere çakıldıÜnlü dağcı canlı yayında hayatını kaybetti! Yere çakıldı
Hindistan ile Çin arasında direkt uçuşlar yeniden başlıyorHindistan ile Çin arasında direkt uçuşlar yeniden başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.