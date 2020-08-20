Kıskançlık sözleri: Kıskançlıkla ilgili en güzel ve kapak sözler

Başarılı, mutlu hatta güzel veya yakışıklıysanız bu hayatta her zaman kıskanılan biri olursunuz. Diğer yandan biz de sevdiğimiz insanları herhangi bir durumdan ya da birinden kıskanabiliriz. Siz de kıskançlık sözleri sayesinde istediğiniz kişiye imada bulunabilirsiniz.
Her insan ailesini, arkadaşını ya da sevdiğini kıskanabilir. Bu gibi durumlarda ünlüler de kendilerini farklı bakış açısıyla ifade etmişler. Kıskançlıkla ilgili söylenen en güzel sözler:
Biraz kıskançlık duyarsanız yaşarken ölmenin ne olduğunu anlarsınız. (Will Oursler)
Bunu kıskançlıktan söylemiyorum Milena, kıskanç değilim. Dünya mı küçük, biz mi büyüğüz, kimi kıskanacağım ki? (Franz Kafka)
Kıskançlık, doğru şeyler yaptığınızın göstergesidir. İnsanlar, kaybedenleri asla kıskanmazlar. (Morgan Freeman)
Çok az insan mantıklıdır. Çoğumuz ise ön yargılıyız. Çoğumuz kuşku, imrenme, onur, kıskançlık gibi duyguların kölesiyiz. (Dale Carnegie)
Gurur, hırs ve kıskançlık, kalpleri tutuşturan üç alevdir. (Dante Alighieri)
Öyle sev ki beni, ben bile kıskanayım beni. (Adam Fawer)
Kıskanç bir kadın! Böyle bir kadının bazen ne kadar tehlikeli olduğunu bilemezsiniz. (Arthur Conan Doyle)
Pek az kişi vardır ki iyi talihli bir dostun başarılarını, kıskançlık duymadan tebrik etsin. (Aeschylus)
Kıskanç kişiler bilmeden beni yüceltirler. (Halil Cibran)
Kıskanılmayan kişi, imrenilecek bir fazileti olmayandır. (Aeschylus)
Kıskanç insan huzur ve rahat yüzü görmez. (Hz. Ali)
Kıskanç insan kaybetme korkusu içinde yaşar. (Alfred Adler)
Kıskançlık ve acı iki yandan vahşi birer aslan gibi parçalıyorlardı yüreğimi. (Stefan Zweig)
Kıskançlığın ateşinin içinde kalan, sonunda kendisine yöneltir kuyruğundaki zehirli iğnesini, akrep gibi. (Friedrich Nietzsche)
Bedeninize kıskançlık yılanının girmesine izin vermeyin. (Edmondo De Amicis)
Sizi çekemeyenlere vereceğiniz en güzel cevapları bu söz listesinde bulabilirsiniz.
Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır. (A. Strindberg)
Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık mikroskoptan. (John Billings)
Eliniz ayağınız kirli idi, yıkayıp temizlediniz. Peki, ya yüreğinizdeki, hasetliği, kini, kibri, kıskançlığı, şehveti, su ile nasıl temizleyeceksiniz? (Hacı Bektaş Veli)
Acınmaktansa kıskanılmak çok daha iyidir. (Herodot)
Başkasına ait olan sevgi ve başarı seni imrendirmeli fakat ilgilendirmemeli.
Kıskançlık zorlu bir diş ağrısı gibidir. İnsanlar kıskançlık duydukları zaman bir şey yapamazlar, oturamazlar bile. Ancak gidip gelebilirler. Bir noktadan öbürüne.(Milan Kundera)
Kıskançlık, gizlenen bir hayranlıktır. (Soren Kierkegaard)
Dost dostun başarısızlıklarına seviniyorsa o dosttan bir cacık çıkmaz.
Nereye makam ve para girerse, orada kıskançlık ve düşmanlık olur. (Hz. Ömer)
Kıskançlık hiçbir doktorun tedavi edemeyeceği bir hastalıktır. (Christian Jacq)
Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. (Mevlana Celaleddin Rumi)
Kıskançlık işkencelerin en korkuncudur. (Marcel Proust)
İnsanın fesatlık, kıskançlık ve çekememezlik duyguları ancak zayıflığını hissetmesiyle ortaya çıkar. (Osman Pamukoğlu)
İyi biri olmak için akıllı olmak yetmiyor. Akıllı dediğim insanların çoğunun içinden fesatlık, kötülük akıyor. (John Steinbeck)
Evlilik, sahiplenme duygusu, ardından gelen kıskançlık, ruhunuzu tutsak eder. (Irvin D. Yalom)
Kıskançlık feci bir şeydir, herkesin kişiliğini bozar. (Oscar Wilde)
Eşinizi, kocanızı kıskandığınızı sizler için hazırladığımız bu sözlerle ifade edebilirsiniz. En güzel, en anlamlı sözleri bu başlık altında listeledik.
Ben kıskancım arkadaş! Sevdiğimin bir başkasına canım demesine katlanamam o kadar!
Erkek eğer kıskanç ise mesai bitişi de karısının başında nöbet tutabilir. (Robert Musil)
Bana beni kıskandığını belli etmene gerek yok ki sevgin yetiyor bunu anlamama.
Bir kez kıskanmaya başladım mı, içimden sevdiğimi göğsüme saklayasım geliyor.
Kıskançlık insanın kendi başarısızlıklarının aksinden başka ne olabilir? (Michael Connelly)
Beni sevdiğini öyle belli et ki, ben bile kendimi kıskanayım.
Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yârim? (Aziz Nesin)
Bir kez kıskanmaya göreyim sevdiğim, göğsümü açıp seni saklayasım geliyor.
Özgürlük anlayışını değiştirme zamanı geldi sevdiğim.
Herkesten kıskanacak kadar değil, herkesi kıskandıracak kadar sevsin.
Senin olmayan birini kıskanmak o kadar berbat ki. Ne hesap sorabilir, ne de kızabilirsin.
Başka insanların iyi gözükmelerine üzülme, sana bakıp halini kıskanan da vardır. (Russy Rubutin)
Bu komik kıskançlık sözleri ile okuyanların yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. İşte listemiz:
Vücudumun %70’inin su olduğunu kabul etmiyorum. Vücudumun % 70’i kıskançlık. (Dexter)
Bir kadın nerede olduğunuzu soruyorsa eğer koordinat vermeyin... ”Bir ömür sendeyim” deyin!
Benim olanın senin olduğunu iddia edersen orada dur bakalım derim.
Ne istediğine dikkat et. Çünkü elde edeceksin onu. O başkaları da seni kıskanıp elinden almak isteyecekler. (Mad Men)
Başkalarının seni kıskanıp ezmesine izin verme, sen ehliyet al onları ez.
Ben sevdiğimi kıskanırım arkadaş. Hem fanilerden hem hurilerden kıskanırım.
Kıskançlık, uyandırır. (Sigmund Freud)
Kıskanınca içimdeki Hulk uyanıyor!
Başarının termometresi ancak memnuniyetsizliğin kıskançlığı olur. (Salvador Dali)
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