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Kışlık tatlınızı 4 TL'ye mal edin!

Eriğin kilosu 3-4 liraya kadar düşünce üreticiler farklı değerlendirme yöntemlerine yöneldi. Cevizle buluşturulan erikler fırında pişirilip kendi suyuyla kavanozlara dolduruluyor. Kış aylarında tatlı olarak tüketiliyor.

Kışlık tatlınızı 4 TL'ye mal edin!
Çiğdem Berfin Sevinç

Eriğin kilosu 3-4 liraya kadar düşünce üreticiler ürünü farklı yöntemlerle değerlendirmeye başladı. Kurutma ve pestilin yanı sıra fırında pişirilen erikler, cevizle buluşturulup kendi suyuyla kavanozlanıyor. Kışın açılıp tatlı olarak tüketilen bu yöntem, evde yapılabilecek pratik bir kışlık hazırlık olarak da dikkat çekiyor.

FIRINDA CEVİZLİ ERİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Bu yöntemde öncelikle ton erikleri ortadan ikiye bölünerek çekirdekleri çıkarılıyor. Ardından eriklerin içerisine ceviz yerleştiriliyor ve tek tek fırın tepsisine diziliyor.

Üzerlerine az miktarda şeker serpiştirilen erikler, fırında kızarana kadar pişiriliyor. Pişirme sırasında eriklerin kendi suyu da ortaya çıkıyor.

Kışlık tatlınızı 4 TL ye mal edin! 1

KENDİ SUYUYLA KAVANOZLANIYOR

Fırından çıkan erikler, oluşan kendi suyuyla birlikte kavanozlara dolduruluyor. Kavanozların ağzı kapatılarak kış aylarında tüketilmek üzere kaldırılıyor.

Kışlık tatlınızı 4 TL ye mal edin! 2

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Anahtar Kelimeler:
erik Pratik yemek tarifleri yemek tarifi
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