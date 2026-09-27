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Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli!

Kahvaltısında farklı bir tat arayanlar için mutfakta ezber bozan bir lezzet yükseliyor. Son dönemde popülaritesi artan avokadolu ve bol proteinli bu özel tarif, sabah kahvaltılarına hem sağlık hem de müthiş bir lezzet katıyor.

Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli!
Çiğdem Berfin Sevinç

Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için hazırlaması son derece pratik olan bu formül, uzun süre tok tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte sofralarınıza bomba gibi düşecek o enfes tarifin detayları:

Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli! 1

PROTEİN DEPOSU AVOKADO EZMESİ

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta (İhtiyacınıza göre sayısını artırabilirsiniz)
  • 1/2 avokado
  • 1 tatlı kaşığı labne
  • 40 gr beyaz peynir (Proteini daha da artırmak isterseniz)
  • Bir tutam dereotu
  • Karabiber ve tuz
  • 1/2 limon suyu
  • 2 adet tam buğday ekmeği
  • Yanına bol yeşillikli salata için dilediğiniz malzemeler

Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli! 2

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  1. Yumurtaları Haşlayın: Yumurtaları dilediğiniz kıvamda haşlayın ve soğumaya bırakın.
  2. Ezme Karışımını Hazırlayın: Avokado, labne, peynir, limon suyu ve baharatları bir kapta çatal yardımıyla iyice ezin.
  3. Birleştirin: Soğuyan haşlanmış yumurtaları küçük küçük doğrayıp avokadolu karışıma ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.
  4. Servis Edin: Hazırladığınız enfes karışımı kızarmış tam buğday ekmeklerinin üzerine cömertçe sürün. Yanına bol yeşillikli taze bir salata ekleyerek afiyetle tüketin.

Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli! 3

GÜÇLÜ BESİN DEĞERİ

Bu pratik tarif, sabah ihtiyacınız olan kaliteli proteini ve sağlıklı yağları tek bir tabakta buluşturuyor:

2 yumurtalı standart porsiyon: ~20 - 22 gram protein
Ekstra beyaz peynir ilavesiyle: ~26 gram protein

Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli! 4

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yumurta Avokado Pratik yemek tarifleri protein yemek tarifi
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