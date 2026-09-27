Yumurta tadını sevmeyenler için müthiş çözüm: Hem proteinli hem lezzetli!

Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için hazırlaması son derece pratik olan bu formül, uzun süre tok tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte sofralarınıza bomba gibi düşecek o enfes tarifin detayları:

PROTEİN DEPOSU AVOKADO EZMESİ

Malzemeler:

2 adet yumurta (İhtiyacınıza göre sayısını artırabilirsiniz)

1/2 avokado

1 tatlı kaşığı labne

40 gr beyaz peynir (Proteini daha da artırmak isterseniz)

Bir tutam dereotu

Karabiber ve tuz

1/2 limon suyu

2 adet tam buğday ekmeği

Yanına bol yeşillikli salata için dilediğiniz malzemeler

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Yumurtaları Haşlayın: Yumurtaları dilediğiniz kıvamda haşlayın ve soğumaya bırakın. Ezme Karışımını Hazırlayın: Avokado, labne, peynir, limon suyu ve baharatları bir kapta çatal yardımıyla iyice ezin. Birleştirin: Soğuyan haşlanmış yumurtaları küçük küçük doğrayıp avokadolu karışıma ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın. Servis Edin: Hazırladığınız enfes karışımı kızarmış tam buğday ekmeklerinin üzerine cömertçe sürün. Yanına bol yeşillikli taze bir salata ekleyerek afiyetle tüketin.

GÜÇLÜ BESİN DEĞERİ

Bu pratik tarif, sabah ihtiyacınız olan kaliteli proteini ve sağlıklı yağları tek bir tabakta buluşturuyor:

2 yumurtalı standart porsiyon: ~20 - 22 gram protein

Ekstra beyaz peynir ilavesiyle: ~26 gram protein