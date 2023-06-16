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KISMET DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kısmet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

16.06.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Kısmet bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin birinci bölümü ekrana gelecek. Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme alıyor. Peki, Kısmet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kısmet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Kısmet dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kısmet Fox TV’de yayınlanacak. Cuma akşamları ekrana gelecek olan dizi Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor.

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI

Kısmet dizisi oyuncuları arasında ; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen yer alıyor.

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KISMET DİZİSİ KONUSU

Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor.

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Kısmet Apartmanı’nda başlayan Doğan’ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike’nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.

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