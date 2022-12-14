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Kısmetse Olur 3. bölüm GELDİ Mİ, CANLI nasıl izlenir? Kısmetse Olur hangi günler, saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

14.12.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yeni sezonu ve yeni konsepti ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla yeniden izleyicisinin karşısına çıktı ve ilk bölümleriyle sosyal medyada gündemden düşmedi. Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. BÖLÜM CANLI İZLEME linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Kısmetse Olur 3. bölüm GELDİ Mİ, CANLI nasıl izlenir? Kısmetse Olur hangi günler, saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

Bir döneme damga vuran efsane program Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen programın ilk bölümleri sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise 3. bölüme dair detaylar merak ediliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program “Aşkın Gücü” konseptiyle bu kez internet ortamından izleyenleriyle buluşuyor. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

Öykü Serter kimdir, kaç yaşındadır? Öykü Serter kimdir, kaç yaşındadır?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 3. yeni bölümüyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Kısmetse Olur saat 18:30'da izleyicileri ile buluşacak.

Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur nerede çekiliyor?

KISMETSE OLUR 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

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