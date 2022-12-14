Kısmetse Olur 3. bölüm GELDİ Mİ, CANLI nasıl izlenir? Kısmetse Olur hangi günler, saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

Bir döneme damga vuran efsane program Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen programın ilk bölümleri sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise 3. bölüme dair detaylar merak ediliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program “Aşkın Gücü” konseptiyle bu kez internet ortamından izleyenleriyle buluşuyor. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 3. yeni bölümüyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Kısmetse Olur saat 18:30'da izleyicileri ile buluşacak.

KISMETSE OLUR 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur



