Kısmetse Olur 3. bölüm GELDİ Mİ, CANLI nasıl izlenir? Kısmetse Olur hangi günler, saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

Bir döneme damga vuran efsane program Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen programın ilk bölümleri sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise 3. bölüme dair detaylar merak ediliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program “Aşkın Gücü” konseptiyle bu kez internet ortamından izleyenleriyle buluşuyor. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 3. yeni bölümüyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Kısmetse Olur saat 18:30'da izleyicileri ile buluşacak.
Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga
Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur