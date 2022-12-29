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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel yine uslu durmadı! Ortalık fena karışacak! Oğulcan'a kur yapayım derken...

29.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir güne başlayan yarışmacılar, Cansel'in görüntülü bağlantı sırasında kırdığı pot sebebiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Oğulcan'ın Tuğçe Aleyna'nın yarışmadan elenmesine üzüldüğünü söylemesi üzerine tuhaf bir açıklama yapan Cansel'in sözleri izleyenleri önce şaşırttı, ardından da güldürdü. Cansel arkadaşının Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden elenmesine üzüldüğünü belirtip yaşadıkları durumu ti'ye aldı. İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde güne damga vuran olay...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel yine uslu durmadı! Ortalık fena karışacak! Oğulcan'a kur yapayım derken...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Cansel ve Oğulcan favori çift olarak gösterildi. Yeni bir güne başlayan yarışmacılar, görüntülü bağlantı gerçekleştirdi. Oğulcan'ın "Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?" diye sorması üzerine yüzünde tebessüm beliren Cansel, erkek arkadaşına takıldı.

Kısmetse Olur (3)

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ'NÜN EN GÜZEL ÇİFTİ!

Cansel'e dönerek "En güzel çift olduğumuzu konuşuyorlar" diyen Oğulcan arkadaşlarına yaşadığı duyguyu ifade etti.

Kısmetse Olur

"SİZ BİR DE BENİM GÖZÜMDEN BAKIN"

Oğulcan, görüntülü bağlantı sırasında arkadaşlarına "Siz bir de benim gözümden bakın" dedi.

Yarışmacılar Oğulcan'a "Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün en minnoş çifti sizsiniz" diyerek takıldı.

Cansel'i Tuğçe Aleyna'nın elenmesi sebebiyle üzgün görmeyi bekleyen Oğulcan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kısmetse Olur

TUĞÇE ALEYNA'NIN ELENMESİNİN ARDINDAN CANSEL'DEN OLAY SÖZLER: "MUTLUYUZ..."

"Tuğçe gitti ya ben hala üzgünüm." diyen Oğulcan, Cansel'den gelen yanıt karşısında şoke oldu.

Cansel, "Tuğçe gitti, o yüzden kaldığımız için mutluyuz" diyerek yaşadıkları durumu ti'ye aldı. Genç kızın, yarışmacı arkadaşları bu sözler karşısında ne diyeceklerini şaşırıp kahkaha attı.

Kısmetse Olur

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden elenen Tuğçe Aleyna'nın, Cansel'in sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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