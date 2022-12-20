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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

20.12.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşıyor. Kısmetse Olur'un renkli yarışmacısı Aybüke Çangal yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Kısmetse Olur yarışmacılarından Aybüke Çangal'ın eski hali sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar Çangal'ın gamzesinin bile estetik olduğunu iddia etti.

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur programı, henüz 7 bölüm yayınlanmasına rağmen sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Kısmetse Olur'un renkli isimlerinden biri de TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu. Aybüke Çangal'ın yıllar önceki görüntüsü şaşırttı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Çangal'ın eski haline ''Gamzesi bile estetik'' yorumu yapanlar kadar, ısrarla doğal güzellik olduğunu savunanlar da oldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Beden eğitimi bölümünden mezun olan Aybüke Çangal, 21 yaşında.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen, ünlü şarkıcı Çakal'a olan hayranlığıyla tanınıyor. Çangal, boynuna Çakal dövmesi yaptırmıştı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'


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