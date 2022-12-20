Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Aybüke'si eski haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Gamzesi bile estetik'

Kısmetse Olur yarışmacılarından Aybüke Çangal'ın eski hali sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar Çangal'ın gamzesinin bile estetik olduğunu iddia etti.

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur programı, henüz 7 bölüm yayınlanmasına rağmen sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyor.

Kısmetse Olur'un renkli isimlerinden biri de TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu. Aybüke Çangal'ın yıllar önceki görüntüsü şaşırttı.

Çangal'ın eski haline ''Gamzesi bile estetik'' yorumu yapanlar kadar, ısrarla doğal güzellik olduğunu savunanlar da oldu.

Beden eğitimi bölümünden mezun olan Aybüke Çangal, 21 yaşında.

TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen, ünlü şarkıcı Çakal'a olan hayranlığıyla tanınıyor. Çangal, boynuna Çakal dövmesi yaptırmıştı.



