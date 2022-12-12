Kısmetse Olur Ayça göğüs dekolteli pozları ile büyüledi! Son hali ağızları açık bıraktı

Kanal D’de yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla favori isimlerden biri olmuştu. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in son hali şaşırttı.

Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.



Kurgu olduğu iddia edilen programın ardından binlerce takipçiye sahip oldular.Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti.

Programın ardından Ayça Ekin Beğen, kendinde art arda değişiklikler yapmaya başladı. Beğen hem imajını değiştirdi hem de çok sayıda estetik operasyon geçirdi.

1988 doğumlu olan Beğen'in memleketi Elazığ'dır.

Kısmetse Olur yarışmasının ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer almıştır.

