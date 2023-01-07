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Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmış

07.01.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Pembeye olan düşkünlüğü, maddiyata önem vermesini açıklaması ve damat adayı Oğulcan'la yakınlaşması derken Cansel Ayanoğlu, bu kez sosyal medyaya sızan müstehcen görüntüleriyle gündeme geldi.

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmış

Tam 5 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü gündemden düşmüyor. 2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.

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Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.

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Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda en dikkat çeken gelin adaylarından biri Cansel Ayanoğlu oldu. Kısmetse Olur takipçileri Cansel hakkında araştırma yapmaya başladı.

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Cansel Ayanoğlu bir kızı olduğunu açıklamıştı.

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Ayanoğlu sonrasında, estetiksiz haliyle gündeme gelmişti. Bu kez de skandal ifşalarla gündemde.

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Ayanoğlu'nun hem müstehcen görüntüleri hem de akıllara zarar tweetleri ortaya çıktı.

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Öncek TikTok'ta bir kullanıcı Cansel'in ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söyledi.

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Ardından müstehcen görüntüler geldi. Görüntülerde Cansel'in müzik eşliğinde takipçilerine özel yaptığı hareketlerin çok sayıda beğeni aldığı görülüyor. Video, Telegram gruplarından internete servis edildi.

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Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kadının Cansel olmadığını ifade ediyor ancak videoları servis eden kişi programdan aldığı bir görüntüyle yaptığı paylaşımda, göğüs bölgesindeki dövmeyi işaret ederek, "dövme yerine bakın ve yalan söylemediğimi görün" ifadelerini kullanıyor.

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