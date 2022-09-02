Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Tuğçe Yılmaz, 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programındaki gelin adaylarından biriydi. Uyumlu tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz, Emre Ubeyli ile sevgiliydi. Yılmaz, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Tuğçe Yılmaz Instagram pozlarıyla dikkat çekti.
Instagram'da 134 bin takipçisi bulunan Yılmaz'ı görenler, "Çok değişmiş" dedi.
Tuğçe Yılmaz Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.
Kısmetse Olur evine tesadüf eseri girmiş. Arkadaşı ile seçmelere gidince, yapımcılar Yılmaz'ı programa davet etmiş.
Geçmiş yıllardan sunuculuk deneyimi bulunuyor.
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