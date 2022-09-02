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Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

02.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenme programlarından biri olan Kısmetse Olur yarışma programı, entrikalarıyla bir döneme damga vurdu. Programın final yapmasının ardından seneler geçmesine rağmen bazı kesitler sosyal medyada halen gündem oluyor. Programın popüler gelin adaylarından biri olan Tuğçe Yılmaz'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Tuğçe Yılmaz, 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programındaki gelin adaylarından biriydi. Uyumlu tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz, Emre Ubeyli ile sevgiliydi. Yılmaz, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

SON HALİ

Tuğçe Yılmaz Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Instagram'da 134 bin takipçisi bulunan Yılmaz'ı görenler, "Çok değişmiş" dedi.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Tuğçe Yılmaz Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Kısmetse Olur evine tesadüf eseri girmiş. Arkadaşı ile seçmelere gidince, yapımcılar Yılmaz'ı programa davet etmiş.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Geçmiş yıllardan sunuculuk deneyimi bulunuyor.

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

Kısmetse Olur'da Emre'nin sevgilisi Tuğçe'yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok

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