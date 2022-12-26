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Kısmetse Olur'da tepki çeken söz! Bartu Küçükçağlayan paylaştı: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"

26.12.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan sosyal medya hesabından programda yayınlanan bir bölümü paylaşarak, tepkisini dile getirdi.

‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ programına katılan bir erkek adayın kadın yarışmacıya kullandığı ifadeler tepki çekti. Yarışmacı Furkan Can Ağca sevgilisi olan bir kadın yarışmacıya “Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz” demesi tartışma yarattı.

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan da Instagram hesabından o anları alıntılayarak, “Hayatta herhangi bi lafa bu kadar tekrar düşüyor mu? Ne demek isteniyor asla anlamadım. Başka nası söylenir bu laf?” ifadelerini kullandı.

Olay iddia! Sevgilisinin çıplak pozlarını... Olay iddia! Sevgilisinin çıplak pozlarını...

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YARIŞMACININ ŞİDDET GEÇMİŞİ

“Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz” mı diyen erkek yarışmacının daha önceden kadına şiddetten dolayı haberlere konu olduğu ortaya çıktı.
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Programa sonradan dahil olan Furkan Can Ağca’yla ilgili bir iddia ortaya çıktı. Ağca’nın geçen aylarda sevgilisini öldüresiye dövdüğü ve çıplak fotoğraflarıyla tehdit ettiği öne sürüldü.

Ağca’nın eski sevgilisi Gülden Kaygın, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek geçen aylarda Furkan Ağca’dan şikayetçi olmuştu.

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