Kısmetse Olur'un 13. bölümünde hem ödül verildi hem de eleme heyecanı yaşandı. Kısmetse Olur evinde ödülü alan gelin veya damat adayı, kendi evini korudu ve kendi evinden yarışmacının, programa veda etmesini engelledi. Peki Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.

TUĞÇE ALEYNA KİMDİR?

Kısmetse Olur evine gelin adayı olarak katılan 25 yaşındaki Tuğçe Aleyna, ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' demişti.

KISMETSE OLUR ÇİFTLERİ

Yeliz-Erol

Yaren-Erhan

Cansel-Oğulcan

Aybüke-Tolga

Şeydanur- Serdar

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur ve Tuğçe. Ancak Tuğçe elendi.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.



