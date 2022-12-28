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Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti?

28.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programının geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sosyal medyada Zeyd veya Furkan'ın elemeye yakın olduğu belirtilmişti. Programın sonunda Tuğçe ve Zeyd ikilisi eleme için ayağa kalktı. Peki Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...

Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti?

Kısmetse Olur'un 13. bölümünde hem ödül verildi hem de eleme heyecanı yaşandı. Kısmetse Olur evinde ödülü alan gelin veya damat adayı, kendi evini korudu ve kendi evinden yarışmacının, programa veda etmesini engelledi. Peki Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.

Kısmetse Olur evinden kim elendi? Kısmetse Olur evine hangi yarışmacı veda etti?

TUĞÇE ALEYNA KİMDİR?

Kısmetse Olur evine gelin adayı olarak katılan 25 yaşındaki Tuğçe Aleyna, ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' demişti.

KISMETSE OLUR ÇİFTLERİ

Yeliz-Erol
Yaren-Erhan
Cansel-Oğulcan
Aybüke-Tolga
Şeydanur- Serdar

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur ve Tuğçe. Ancak Tuğçe elendi.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.

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