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Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük son pozlarıyla olay oldu

06.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son paylaşımlarıyla gündem oldu. Değişimi ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Çördük herkesi şoke etmeyi yine başardı.

Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük son pozlarıyla olay oldu

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

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Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Cansel Çördük yaptığı son paylaşımla da olay oldu.

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Transparan bir pantolon giyerek üstüne de bikini tercih eden Çördük ilginç maskesini de takıp poz verdi. Ünlü yarışmacının bu paylaşımlarına yorum yağdı.

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